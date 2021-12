Skoda Auto Deutschland GmbH

Auszubildende von ŠKODA AUTO mit Best Apprentice Award des Volkswagen Konzerns ausgezeichnet

Mladá Boleslav (ots)

› Zwei Auszubildende von ŠKODA AUTO erhalten Auszeichnung des Volkswagen Konzerns für herausragende Leistungen

› Optimale Aus- und Weiterbildung hat an der unternehmenseigenen Berufsschule bereits seit 1927 Tradition

Zwei Auszubildende von ŠKODA AUTO wurden für ihre herausragenden Leistungen mit dem Best Apprentice Award 2021 des Volkswagen Konzerns ausgezeichnet. Damit gehören sie zu den weltweit 50 besten Berufseinsteigern im Konzern, die im vergangenen Jahr ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben.

Maren Gräf, ŠKODA AUTO Vorständin für People and Culture, betont: „ŠKODA AUTO setzt Maßstäbe in der Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Die Lehrprogramme an unserer unternehmenseigenen Berufsschule zeichnen sich durch hohe Qualität und einen starken Praxisbezug aus. Eine optimale Ausbildung ist das Fundament für den weiteren beruflichen Werdegang. Motivierte und qualifizierte junge Talente sind die Grundvoraussetzung, um als Unternehmen auch künftig erfolgreich zu sein. Wir sind stolz, dass mit Pavlína Rohlíčková und Marek Sučík zwei unserer Auszubildenden weltweit zu den 50 besten Absolventen des Konzerns gehören und gratulieren beiden herzlich zu diesem Erfolg.“

Der Volkswagen Konzern zeichnet jedes Jahr die 50 besten Auszubildenden mit dem Best Apprentice Award aus. Gewürdigt werden herausragende Fachkompetenz und Leistungen. Zu den Preisträgern gehören traditionell zwei Absolventen der ŠKODA AUTO Berufsschule, die im jeweils vergangenen Jahr ihren Abschluss gemacht haben und nun beim tschechischen Automobilhersteller tätig sind. In diesem Jahr können sich Pavlína Rohlíčková und Marek Sučík über die Auszeichnung freuen. Pavlína Rohlíčková hat im Juni 2020 ihre Ausbildung zur Elektronikerin beendet und arbeitet nun als Mechanikerin elektronischer Anlagen beim tschechischen Automobilhersteller. Marek Sučík hat seinen Abschluss als Zerspanungsmechaniker gemacht und ist heute als Einrichter im Stammwerk Mladá Boleslav tätig.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand die Preisverleihung in diesem Jahr nicht wie üblich in Wolfsburg statt, sondern wurde am 3. Dezember online abgehalten. Die beiden Absolventen der ŠKODA Berufsschule nahmen ihre Auszeichnungen am Sitz der Gewerkschaft KOVO in Mladá Boleslav entgegen. Neben deren Vorsitzendem Jaroslav Povšík und Maren Gräf gratulierten auch Alois Kauer, Leiter der ŠKODA Akademie, sowie Martin Slabihoudek, Leiter der ŠKODA AUTO Berufsschule, den Preisträgern persönlich.

Umfangreiche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung haben bei ŠKODA AUTO lange Tradition. Dabei legt das Unternehmen im Rahmen seiner Berufsausbildung einen besonderen Fokus auf zukunftsweisende Technologien. Neben der betrieblichen Ausbildung haben die Auszubildenden bei ŠKODA AUTO die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum bei einer anderen Konzernmarke zu absolvieren. Die ŠKODA Berufsschule in Mladá Boleslav nahm bereits 1927 mit damals 58 Schülerinnen und Schülern ihren Betrieb auf. Heute sind an der ŠKODA Akademie fast 900 Azubis in 15 Vollzeit-Ausbildungslehrgängen und drei Aufbaustudiengängen eingeschrieben, davon fast 13 Prozent Frauen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell