Skoda Auto Deutschland GmbH

Interieurskizze gibt Einblick in den ŠKODA SLAVIA

Mladá Boleslav/Pune (ots)

› Neue Limousine für den indischen Markt mit großzügigen Platzverhältnissen und markanten Designdetails

› Runde Luftauslässe und horizontale Dekorleiste rahmen zentrales, freistehendes Display ein

› Offizielle Präsentation des neuen ŠKODA SLAVIA findet am 18. November statt

ŠKODA gibt mit einer offiziellen Designskizze einen ersten Einblick in das Interieur des neuen SLAVIA für den indischen Markt. Den Innenraum der Stufenhecklimousine kennzeichnet das bereits aus anderen ŠKODA Modellen bekannte Innenraumkonzept inklusive aktueller Designdetails. Dazu zählen etwa auffällige runde Luftauslässe, eine farblich abgesetzte horizontale Dekorleiste und eingeprägte Schriftzüge an der Cockpitabdeckung. Der neue SLAVIA erweitert das in Indien sehr gefragte A0-Segment. Ebenso wie das Anfang des Jahres 2021 vorgestellte SUV-Modell ŠKODA KUSHAQ basiert er auf der von ŠKODA AUTO speziell für Indien angepassten MQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens aus dem Volkswagen Konzern. Das zweite neue Modell im Rahmen des Projekts INDIA 2.0 wird lokal in Pune gefertigt und am 18. November 2021 präsentiert.

Zentrales Element im Interieur der aktuellen ŠKODA Modelle ist das freistehende Infotainment-Display, das auch den Innenraum des neuen ŠKODA SLAVIA prägen wird. Unter dem Touchdisplay mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 10 Zoll verläuft die Charakterlinie, sie zitiert die Silhouette des ŠKODA Grills. Zudem dient sie bei der Bedienung des Displays als Ablagefläche für die Hand. Die Breite des markentypisch großzügigen Innenraums betont eine horizontale, scheinbar schwebende und farblich abgesetzte Dekorleiste, die seitlich bis in die markanten runden Luftauslässe reicht. Hinter dem zweispeichigen Multifunktionslenkrad ist das Display des digitalen Kombiinstruments zu sehen.

Der ŠKODA SLAVIA basiert ebenso wie das SUV-Modell KUSHAQ auf der lokal entwickelten und produzierten MQB-A0-IN-Plattform. ŠKODA AUTO hat diese Version des Modularen Querbaukastens aus dem Volkswagen Konzern speziell für den indischen Markt angepasst und bereits für die neuen, strengeren Sicherheits- und Emissionsvorgaben in Indien ausgelegt. Die technische Entwicklung erfolgte im Technologiezentrum von ŠKODA AUTO in Pune. Insgesamt erreicht der Automobilhersteller in der Fertigung eine Lokalisierung von bis zu 95 Prozent.

