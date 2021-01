Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA OCTAVIA für ,Car of the Year 2021'-Award nominiert

Mladá Boleslav

- Vierte Generation des SKODA Bestsellers zählt zu den sieben Finalisten für das Jahr 2021

- Jury mit 60 Automobil-Fachjournalisten aus 23 europäischen Ländern; Zahl der Mitglieder pro Land abhängig von Größe des jeweiligen Markts

- International renommierte Auszeichnung wird bereits seit 1964 jährlich vergeben

Der neue SKODA OCTAVIA hat eine Chance auf seine nächste internationale Auszeichnung. Die vierte Generation des SKODA Bestsellers steht auf der Shortlist für die diesjährige Auflage des renommierten ,Car of the Year'-Awards: Von insgesamt 29 Neuerscheinungen, die in den letzten zwölf Monaten auf den internationalen Märkten debütierten, qualifizierte sich der SKODA OCTAVIA für das Finale. Hier stellen sich sieben noch verbliebene Modelle dem Urteil einer internationalen Expertenjury mit 60 stimmberechtigten Automobil-Fachjournalisten aus 23 europäischen Ländern. Die Wahl findet bereits seit 1964 jährlich statt. Das ,Car of the Year 2021' wird am 1. März bekannt gegeben. Bereits im letzten Jahresquartal 2020 konnte der OCTAVIA renommierte Awards in den wichtigen Exportmärkten Großbritannien, Österreich, Deutschland und der Schweiz gewinnen.

Der ,Car of the Year'-Award zählt zu den bedeutendsten Automobilauszeichnungen in Europa und wird bereits seit 1964 vergeben. Veranstalter sind neun Automobil-Fachmagazine aus neun europäischen Ländern. Für die Teilnahme an der jeweiligen Ausschreibung qualifizieren sich alle neuen Fahrzeugmodelle, die in den zwölf Monaten vor der Wahl auf mindestens fünf europäischen Märkten angeboten wurden. Als ,Car of the Year 2021' kamen so 29 verschiedene Modelle infrage, aus denen jetzt wie jedes Jahr die sieben Finalisten ausgewählt wurden. Der SKODA OCTAVIA zählt bereits zum zweiten Mal zu diesem erlesenen Kreis, nachdem sich bereits die dritte Generation des SKODA Bestsellers im Jahr 2014 für das Finale qualifizieren konnte. Die Jury bilden 60 Fachjournalisten aus 23 europäischen Ländern, die Zahl der Mitglieder pro Land ist dabei abhängig von der Größe des jeweiligen Markts: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien stellen jeweils sechs Juroren.

Der SKODA OCTAVIA ist mit mehr als sieben Millionen produzierten Einheiten das am häufigsten ausgelieferte Modell des tschechischen Automobilherstellers. In der neuen, vierten Generation ist der Bestseller so sparsam und umweltschonend wie nie zuvor, da SKODA ihn antriebsseitig mit der größten Variantenvielfalt in der bisherigen Historie der Modellreihe anbietet. Er ist als Limousine und Kombi mit effizienten Benzin- und Dieselaggregaten, Erdgasantrieb* sowie Plug-in-Hybrid-* und Mild-Hybridtechnologie sowie mit Front- oder Allradantrieb erhältlich. Die Leistungsspanne reicht von 81 kW (110 PS)* bis 180 kW (245 PS)*. Er bietet im Vergleich zum Vorgänger ein emotionaleres und dynamischeres Design, ein noch großzügigeres Platzangebot und noch mehr Komfort, dazu höchste aktive und passive Sicherheit und moderne Konnektivitätsfeatures. SKODA typisch sind die herausragende Funktionalität und die vielen cleveren Detaillösungen.

OCTAVIA bereits vergangenes Jahr bei internationalen Preisverleihungen erfolgreich

Der neue OCTAVIA hat allein im letzten Quartal 2020 vier renommierte Ehrungen auf den wichtigen Exportmärkten Großbritannien, Österreich, Deutschland und Schweiz erhalten. In Großbritannien zeichnete ihn das Magazin Auto Express als ,Car of the Year' aus, außerdem gewann der OCTAVIA bei den ,Auto Express New Car Awards' die Klasse ,Compact Family Car' und als OCTAVIA COMBI die Klasse ,Estate Car'. Bei der Wahl zum ,Großen Österreichischen Automobil-Preis' des Auto-, Motor- und Radfahrerbundes Österreich (ARBÖ) setzte sich der OCTAVIA in der Kategorie ,Medium' für Fahrzeuge mit einem Preis von 20.001 bis 50.000 Euro durch. Bei der ,Auto Trophy 2020' des deutschen Fachmagazins Auto Zeitung feierte der OCTAVIA einen Doppelsieg: als beliebtestes Importfahrzeug der Kompaktklasse und ,Bester Kompaktsportler - Import' als SKODA OCTAVIA RS. In der Schweiz wählten ihn die Leser und Online-User mehrerer Medien, darunter unter anderem Schweizer Illustrierte und Blick, zum ,Lieblingsauto der Schweizer 2021'. Bereits im Juni 2020 fuhr der SKODA Bestseller bei Leserwahlen der deutschen Fachmagazine Auto Bild Allrad und AUTO Straßenverkehr ganz nach vorne: als ,Allradauto des Jahres' in der Pkw-Klasse bis 40.000 Euro und als ,Familienauto des Jahres' in der Kategorie ,Bestes Design' bei Fahrzeugen bis 25.000 Euro.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)

innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)

innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,2 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,4 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS)

innerorts 6,0 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, kombiniert 0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B/A

OCTAVIA COMBI 1,0 TSI 81 kW (110 PS)

innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS) (Mildhybrid)

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS) (Mildhybrid)

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A

OCTAVIA RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)

innerorts 9,4 - 9,3 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert 6,8 - 6,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C

OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)

innerorts 9,4 - 9,3 l/100km, außerorts 5,3 - 5,2 l/100km, kombiniert 6,8 - 6,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 156 - 154 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C

OCTAVIA RS PLUS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)

innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 - 148 g/km, CO2-Effizienzklasse C

OCTAVIA COMBI RS PLUS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)

innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,6 - 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 151 - 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C

