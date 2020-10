Skoda Auto Deutschland GmbH

Mild-Hybridtechnologie: SKODA OCTAVIA jetzt mit 81 kW (110 PS) starkem 1,0 TSI e-TEC verfügbar

- 1,0 TSI e-TEC leistet 81 kW (110 PS) und ist mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe kombiniert

- SKODA OCTAVIA mit neuem Mild-Hybridantrieb ab 26.572 Euro bestellbar, Kombivariante ab 27.255 Euro erhältlich

- Für die vierte OCTAVIA-Generation stehen fünf verschiedene Antriebsoptionen zur Wahl

SKODA erweitert die Motorenpalette des neuen OCTAVIA um den 1,0 TSI e-TEC 81 kW (110 PS)*. Der erste Mild-Hybrid des Herstellers verfügt grundsätzlich über ein automatisches 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und erfüllt die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM. In Verbindung mit dem neuen, 81 kW (110 PS) starken 1,0 TSI e-TEC startet der SKODA OCTAVIA bei 26.572 Euro, den OCTAVIA COMBI gibt es ab 27.255 Euro.

Der neue Dreizylinder mit Mild-Hybridtechnologie steht sowohl für die OCTAVIA-Limousine als auch die Kombivariante in den Ausstattungslinien Ambition und Style sowie für das umfangreich ausgestattete Sondermodell FIRST EDITION zur Wahl. Der Einstiegspreis für den OCTAVIA Ambition in Verbindung mit dem 1,0 TSI e-TEC DSG 81 kW (110 PS) liegt bei 26.572 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, der OCTAVIA COMBI Ambition startet ab 27.255 Euro.

Premiere: erster SKODA mit Mild-Hybridtechnologie

Der 1,0 TSI e-TEC 81 kW (110 PS) setzt auf einen 48V-Riemen-Startergenerator und eine 48V-Lithium-Ionen-Batterie. Der Akku mit einem Energieinhalt von 0,6 kWh befindet sich unter dem Beifahrersitz und wird ausschließlich durch Bremsenergie-Rückgewinnung aufgeladen. Über einen Gleichspannungswandler kann er auch die 12V-Starterbatterie mit Strom versorgen. Bei Bedarf unterstützt die Mild-Hybridtechnologie den Motor mit einem elektrischen Boost von bis zu 50 Nm und ermöglicht den e-TEC-Modellen, mit komplett abgeschaltetem Motor zu ,segeln'. In der Summe senken diese Maßnahmen den Kraftstoffverbrauch um bis zu 0,4 Liter pro 100 Kilometer und reduzieren die CO2-Emissionen. Der Motor lässt sich zudem schneller, sanfter und vibrationsärmer starten und abschalten. Die OCTAVIA mit Mild-Hybridtechnologie kennzeichnet eine e-TEC-Plakette an der Heckklappe.

SKODA OCTAVIA-Familie präsentiert sich so vielseitig wie nie zuvor

Für die vierte Generation des Bestsellers stehen fünf unterschiedliche Antriebsvarianten zur Wahl - mehr als es je bei einem Modell der Marke gegeben hat. Die Benzin- und Dieselaggregate aus der neuen EVO-Generation punkten mit besonders hoher Effizienz. Bei den Selbstzündern zum Beispiel kommt das sogenannte ,Twindosing'-Verfahren zum Einsatz, das den Stickoxidausstoß um rund 80 Prozent reduziert. Mit dem OCTAVIA iV* präsentiert SKODA nach dem SUPERB iV* sein zweites Fahrzeug mit Plug-in-Hybridantrieb. Der OCTAVIA G-TEC* ergänzt die Motorenpalette um einen umweltfreundlichen Erdgasantrieb. Der ab sofort bestellbare 1,0 TSI e-TEC und der zum Jahresende folgende 1,5 TSI e-TEC mit 110 kW (150 PS)* komplettieren die Aggregatevielfalt um die neue Mild-Hybridtechnologie.

SKODA OCTAVIA 1,0 TSI e-TEC 81 kW (110 PS), 7-Gang-DSG - Ausstattungslinien und Preise inkl. 16 % Mehrwertsteuer

Ambition Style FIRST EDITION 26.572 EUR 28.610 EUR 28.610 EUR

SKODA OCTAVIA COMBI 1,0 TSI e-TEC 81 kW (110 PS), 7-Gang-DSG - Ausstattungslinien und Preise inkl. 16 % Mehrwertsteuer

Ambition Style FIRST EDITION 27.255 EUR 29.292 EUR 29.292 EUR

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS) (Mildhybrid)

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS) (Mildhybrid)

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A

OCTAVIA FIRST EDITION 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS)

innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI FIRST EDITION 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS)

innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A

OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)

innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA 1,5 TSI DSG e-TEC 110 kW (150 PS) (Mildhybrid)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

OCTAVIA COMBI 1,5 TSI DSG e-TEC 110 kW (150 PS) (Mildhybrid)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

