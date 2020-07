Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA SUPERB mit neuem 2,0 TDI 90 kW (122 PS) und erweiterter Ausstattungsvielfalt

Weiterstadt (ots)

- Neuer 2,0 TDI 90 kW (122 PS) ersetzt 1,6 TDI 88 kW (120 PS)

- Infotainmentsysteme der dritten Generation überzeugen mit digitaler Sprachassistentin Laura und drahtloser Wireless SmartLink-Technologie

- Mehr Ausstattungsvielfalt: Area-View-System, Trailer Assist, Assistenzsystempakete Traveller und Traveller Plus

SKODA macht den Einstieg in die Dieselpalette des SUPERB attraktiver. Der neue, mit Direktschaltgetriebe kombinierte 2,0 TDI leistet 90 kW (122 PS)* und löst den 1,6 TDI 88 kW (120 PS) als Einstiegsmotorisierung ab. Darüber hinaus stattet der Hersteller sein Topmodell ab sofort mit Infotainmentsystemen auf Basis der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens (MIB III) aus. Sie verfügen über die digitale Sprachassistentin Laura und drahtlose Wireless SmartLink-Technologie. Zudem sind die Assistenzsysteme Area View und Trailer Assist auf Wunsch erhältlich. Der aufgewertete SUPERB ist ab sofort bestellbar.

Der neue, 90 kW (122 PS) starke Einstiegsdiesel mit 2,0 Liter Hubraum erfüllt die Abgasnorm Euro6d und tritt grundsätzlich mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe an. Er kann mit den Ausstattungslinien Active und Ambition kombiniert werden.

Jeder neue SUPERB besitzt ab sofort ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten. Dieses gestaltet SKODA nun im Zweispeichendesign, nur die SPORTLINE-Ausführung setzt weiterhin auf die Dreispeichenvariante. Ebenfalls jetzt serienmäßig an Bord: der digitale Radioempfang DAB+ und das Musiksystem Swing.

Die auf Wunsch verfügbaren Infotainmentsysteme des SUPERB basieren fortan auf der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens und bieten neben der digitalen Sprachassistentin Laura umfangreiche Online-Features sowie die drahtlose Wireless SmartLink-Technologie. Moderne USB-C-Anschlüsse ersetzen die bekannten USB-A-Ports. Optional ist ein weiterer USB-C-Anschluss am Innenspiegel erhältlich.

Für den SUPERB iV* mit Plug-in-Hybridantrieb erweitert SKODA das Ausstattungsangebot um das optionale Canton Soundsystem. Den SUPERB SPORTLINE rüstet der Hersteller ab sofort serienmäßig mit einem beheizbaren Lenkrad aus - bei Versionen mit Direktschaltgetriebe inklusive Schaltwippen. Zum erweiterten Ausstattungsangebot aller SUPERB mit reinen Benzin- oder Dieselmotorisierungen zählen auch der Anhängerrangierassistent und das Area-View-System. Letzteres ermöglicht mithilfe von vier Kameras eine 360-Grad-Rundumsicht um das Fahrzeug und erleichtert so das Einparken und Manövrieren in engen Straßen.

Neu für den SUPERB: Assistenzsystempakete Traveller und Traveller Plus

Auch in puncto Sicherheit wertet SKODA den SUPERB weiter auf. Für die Ausstattungslinie PREMIUM EDITION stehen die Assistenzsystempakete Traveller und Traveller Plus zur Wahl. Traveller bündelt die Funktionen verschiedener Systeme. Zum Lieferumfang zählen der prädiktive und adaptive Abstandsassistent, Verkehrszeichenerkennung sowie der adaptive Spurhalteassistent. Bei Modellen mit beheizbarem Lenkrad können die Traveller-Systeme sogar erkennen, wenn der Fahrer einen medizinischen Notfall erleidet: Das Assistenzsystem prüft während der Fahrt, ob er mindestens alle 15 Sekunden das Lenkrad berührt oder möglicherweise die Kontrolle über das Auto verloren hat. Bleibt eine adäquate Reaktion auf Warnsignale aus, aktiviert der Notfallassistent die Warnblinkanlage und bringt das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen. Traveller Plus beinhaltet zusätzlich den Spurwechsel- und Parklenkassistent.

SKODA SUPERB - neue Motorisierung und Preise in Euro (UVP inkl. 16% Mwst.)

Motorisierung Getriebe Active Ambition 2,0 TDI 90 kW (122 PS) 7-Gang-DSG 31.963 35.014

SKODA SUPERB COMBI - neue Motorisierung und Preise in Euro (UVP inkl. 16% Mwst.)

Motorisierung Getriebe Active Ambition 2,0 TDI 90 kW (122 PS) 7-Gang-DSG 32.938 35.872

Alle Details zu Preisen und Ausstattungsmerkmalen des SKODA SUPERB stehen unter www.skoda-media.de zur Verfügung.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB 2,0 TDI SCR DSG 90 kW (122 PS)

innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,6 - 3,4 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A

SUPERB COMBI 2,0 TDI SCR DSG 90 kW (122 PS)

innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,8 - 3,6 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)

kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.de

