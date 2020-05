Skoda Auto Deutschland GmbH

Jetzt mit 1,0 MPI 44 kW (60 PS): SKODA FABIA COMBI bereits ab 14.690 Euro verfügbar

Weiterstadt (ots)

- 1,0 MPI Benziner leistet 44 kW (60 PS) und ist mit manuellem 5-Gang-Getriebe kombiniert

- SKODA FABIA COMBI mit neuer Einstiegsmotorisierung ab 14.690 Euro bestellbar

- Alle FABIA-Motoren erfüllen Abgasnorm Euro 6d-TEMP

SKODA erweitert die Motorenpalette des FABIA COMBI um den Einstiegsbenziner 1,0 MPI 44 kW (60 PS)*. In Verbindung mit dieser Motorisierung ist der FABIA COMBI bereits ab 14.690 Euro erhältlich. Er ist somit das perfekte Angebot für preisbewusste Kunden, die viel Wert auf Komfort und ein großes Platzangebot legen. Das mit manuellem 5-Gang-Getriebe kombinierte Aggregat erfüllt wie alle FABIA-Motorisierungen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.

Der neue 1,0 MPI steht für den FABIA COMBI in den Ausstattungslinien Active und Ambition sowie für die umfangreich ausgestatteten Sondermodelle COOL PLUS und DRIVE 125 zur Wahl. Mit dem neuen Dreizylinder ausgestattet, ist der FABIA COMBI bereits ab 14.690 Euro bestellbar. SKODA bietet den bewährten 1,0 MPI 44 kW (60 PS) auch für die Schrägheckvariante an.

Bei den Sondermodellen ergeben sich attraktive Preisvorteile: Beim SKODA FABIA COMBI COOL PLUS, der serienmäßig etwa Klimaanlage und das Infotainmentsystem Swing inklusive 6,5 Zoll großem Bildschirm an Bord hat, sparen Kunden 560 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestattetem Serienmodell. In Kombination mit dem optionalen Ausstattungspaket ,Enjoy' kommen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer vorn und Parksensoren hinten hinzu. Damit erhöht sich der Preisvorteil auf 790 Euro.

Noch mehr Ausstattungs-Highlights hat der SKODA FABIA COMBI DRIVE 125 zu bieten. Dazu gehören unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbare Vordersitze, Fahrlichtassistent und die Konnektivitätslösung SmartLink. Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell profitieren Käufer von bis zu 2.510 Euro Preisvorteil.

SKODA FABIA COMBI vereint zahlreiche SKODA Qualitäten

Der SKODA FABIA ist nach dem OCTAVIA die meistverkaufte Modellreihe des Herstellers. Wie alle SKODA Fahrzeuge punktet der Kleinwagen mit Top-Funktionalität, praktischen Simply Clever-Features und jeder Menge Platz für Personen und Gepäck. Darüber hinaus verfügt die dritte FABIA-Generation auf Wunsch über Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen wie etwa Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion sowie Spurhalte- und -wechselassistent. Mit bis zu 1.395 Liter Laderaumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen und seinen komfortablen Raummaßen ist der FABIA COMBI auch für Gewerbekunden interessant, die einen preiswerten und gleichzeitig geräumigen und sehr verlässlichen Geschäftswagen suchen.

SKODA FABIA COMBI - neue Motorisierung und Preise

Motorisierung Getriebe UVP Active COOL Style DRIVE 125 PLUS 1,0 MPI 14.690 15.840 16.590 18.050 44 kW (60 PS) 5-Gang Euro Euro Euro Euro

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

FABIA COMBI 1,0 MPI 44 kW (60 PS)

innerorts 5,8 - 5,6 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI COOL PLUS 1,0 MPI 44 kW (60 PS)

innerorts 5,8 - 5,6 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI DRIVE 125 1,0 MPI 44 kW (60 PS)

innerorts 5,8 - 5,6 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA 1,0 MPI 44 kW (60 PS)

innerorts 5,9 - 5,7 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse C

