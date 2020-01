Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA SCALA und SKODA KAMIQ ab sofort als erdgasbetriebene G-TEC-Varianten bestellbar

- 1,0 TGI G-TEC leistet 66 kW (90 PS) und entspricht Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Drei CNG-Tanks bieten bis zu 410 Kilometer Reichweite im Erdgasmodus

- Gesamtreichweite in Kombination mit 9-Liter-Benzintank beträgt bis zu 630 Kilometer

- SKODA SCALA G-TEC startet bei 21.950 Euro, SKODA KAMIQ G-TEC beginnt preislich bei 22.500 Euro

SKODA bietet gleich zwei neue Fahrzeugreihen mit Erdgasantrieb an: Ab sofort sind die umweltschonenden Erdgasvarianten des Kompaktmodells SCALA und des Crossovers KAMIQ bestellbar. Mit dem 66 kW (90 PS) starken 1,0 TGI G-TEC* ausgestattet, legen beide im reinen Erdgasbetrieb jeweils bis zu 410 Kilometer zurück. In Kombination mit dem Benzintank beträgt die Reicheite bis zu 630 Kilometer. SKODA bietet den SCALA G-TEC ab 21.950 Euro an, der KAMIQ G-TEC startet bei 22.500 Euro.

Im neuen SCALA G-TEC und KAMIQ G-TEC verbaut SKODA einen Dreizylinder-Turbo mit 1,0 Liter Hubraum und 66 kW (90 PS). Das maximale Drehmoment liegt bei 160 Nm und wird über eine manuelle 6-Gang-Schaltung übertragen. Beide Fahrzeuge sind konsequent auf den Betrieb mit dem Erdgastreibstoff CNG (Compressed Natural Gas) ausgelegt und erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Gegenüber dem Benzinbetrieb sinken die CO2-Emissionen um rund 25 Prozent, zudem fallen deutlich weniger Stickoxide (NOx) und keine Rußpartikel an.

Kombination aus einem Benzin- und drei CNG-Tanks

Der Kompakte SCALA und der Crossover KAMIQ besitzen jeweils drei miteinander verbundene CNG-Tanks mit einer Kapazität von 13,8 Kilogramm plus einen neun Liter großen Benzintank. Ausschließlich mit Erdgas betrieben, legen die beiden Fahrzeuge jeweils bis zu 410 Kilometer zurück. Ist der CNG-Vorrat einmal erschöpft, schalten SCALA G-TEC und KAMIQ G-TEC automatisch in den Benzinmodus um. Mit dem Kraftstoff aus dem Benzintank können bis zu 220 weitere Kilometer gefahren werden. So erzielen die Modelle auch in Regionen ohne Erdgastankstellen einen großen Aktionsradius. Die Gesamtreichweite beträgt etwa 630 Kilometer.

SKODA bietet den 1,0 G-TEC für den SCALA in Verbindung mit den Ausstattungslinien Ambition und Style sowie als Sondermodell DRIVE 125 an. Wie alle SCALA-Modelle verfügen auch die G-TEC-Varianten serienmäßig über einen Spurhalteassistenten und einen Frontradarassistenten mit City-Notbremsfunktion sowie LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten. Als Ambition besitzt der SCALA zudem unter anderem eine Klimaanlage, eine Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion und Parksensoren hinten. Der Style erweitert die Ausstattung etwa um beheizbare Vordersitze und das Infotainmentsystem Bolero inklusive SmartLink+. Dank der cleveren Anordnung der CNG-Tanks im Unterboden verfügt der SCALA G-TEC über ein Kofferraumvolumen von 339 Litern - ein Bestwert im Vergleich der erdgasbetriebenen Fahrzeuge in seinem Segment. Bei umgeklappten Sitzen erhöht sich der Wert auf 1.282 Liter. Der SKODA SCALA G-TEC Ambition startet bei 21.950 Euro.

Der KAMIQ G-TEC ist als Ambition- oder Style-Variante bestellbar. Bereits als Ambition verfügt das Crossover-Modell beispielsweise über einen Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personenerkennung, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelanlage sowie Fahrlichtassistent und Parksensoren hinten. Als Style kommen unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und das Infotainmentsystem Bolero inklusive der Konnektivitätstechnologie SmartLink hinzu. Das Kofferraumvolumen des erdgasbetriebenen Crossovers beträgt 278 Liter. Durch das Umklappen der Rücksitze ergeben sich 1.273 Liter. Der Einstiegspreis für den KAMIQ G-TEC Ambition liegt bei 22.500 Euro.

Alle Details zu Preisen und Ausstattungsmerkmalen stehen unter www.skoda-media.de zur Verfügung.

SKODA SCALA G-TEC - Motorisierungen und Preise in Euro

Motorisierung Getriebe Ambition DRIVE 125 Style 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS) 6-Gang manuell 21.950 23.240 23.950

SKODA KAMIQ G-TEC - Motorisierungen und Preise in Euro

Motorisierung Getriebe Ambition Style 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS) 6-Gang manuell 22.500 24.500

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SCALA 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS)

innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

SCALA DRIVE 125 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS)

innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

KAMIQ 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS)

innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

