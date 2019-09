Skoda Auto Deutschland GmbH

SUPERB iV: Erster SKODA Plug-in-Hybrid startet ab 41.590 Euro - Kombiversion ab 42.590 Euro

Weiterstadt (ots)

- SKODA Flaggschiff fährt als Plug-in-Hybrid bis zu 56 Kilometer im WLTP-Zyklus rein elektrisch; komplette Reichweite liegt bei 850 Kilometern - Elektromotor und 1,4 TSI erzielen eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) - SUPERB iV-Limousine startet bei 41.590 Euro, Kombivariante ab 42.590 Euro erhältlich; mit Umweltbonus reduziert sich der Preis jeweils um bis zu 3.285 Euro - Bestellstart für SUPERB als Plug-in-Hybrid erfolgt innerhalb der nächsten vier Wochen

Der SUPERB iV*, das erste Modell von SKODA mit Plug-in-Hybridantrieb, startet in Deutschland ab 41.590 Euro. Der SUPERB COMBI iV* ist ab 42.590 Euro erhältlich. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 38.805 Euro für die Limousine und 39.305 Euro für die Kombivariante. Das Plug-in-Modell des SKODA Flaggschiffs kombiniert einen effizienten Vierzylinder-Benziner mit einem Elektromotor, gemeinsam leisten sie 160 kW (218 PS). Die Reichweite beträgt bis zu 850 Kilometer, rein elektrisch kann das erste Plug-in-Modell der 124-jährigen Unternehmensgeschichte von SKODA bis zu 56 Kilometer im WLTP-Zyklus lokal emissionsfrei fahren. Innerhalb der nächsten vier Wochen feiern SUPERB iV und SUPERB COMBI iV Bestellstart.

Beim Kauf des SKODA SUPERB iV und SUPERB COMBI iV profitieren Kunden vom Umweltbonus. Für ein sogenanntes ,von außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug' wie den SUPERB iV zahlt der Staat eine Förderung in Höhe von 1.500 Euro. SKODA beteiligt sich mit weiteren 1.500 Euro netto - was brutto 1.785 Euro entspricht. Der komplette Bonus beträgt also bis zu 3.285 Euro. Den Herstelleranteil der Prämie erlässt SKODA direkt beim Kauf. Die 1.500 Euro Förderung durch den Bund können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.

Kombination aus 1,4 TSI und 85-kW-Elektromotor erzielt 160 kW (218 PS) Leistung

Der neue SUPERB iV verbindet als erster SKODA die Vorteile eines Verbrennungsmotors mit denen eines Elektromotors. Letzterer leistet 85 kW, der 1,4 TSI entwickelt 115 kW (156 PS). Gemeinsam generieren beide Antriebe eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) bei einem CO2-Ausstoß von weniger als 38 g/km. Je nach Ladezustand der Batterie kann der Fahrer zwischen dem rein batterieelektrischen E-Modus, dem SPORT-Modus für maximale Leistung und dem Hybrid-Modus wählen. Letzterer regelt das Zusammenspiel zwischen Benzin- und Elektromotor elektronisch.

56 Kilometer im WLTP-Zyklus rein elektrisch - Reichweite insgesamt bis zu 850 Kilometer

Der Elektromotor schöpft seine Energie aus einer modernen Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie, die platzsparend im Fahrzeugboden verbaut ist. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 37 Ah und einen Energiegehalt von 13 kWh.

Zusätzlich zur Batterie verfügt der SUPERB iV über einen Benzintank. Mit einer komplett geladenen Batterie und 50 Litern Benzin im vollen Tank schafft der SUPERB iV bis zu 850 Kilometer ohne Zwischenstopp. Bis zu 56 Kilometer im WLTP-Zyklus kann das Plug-in-Modell rein elektrisch und damit ohne lokale Emissionen zurücklegen.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)

Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

SUPERB COMBI iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)

Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

