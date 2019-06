Skoda Auto Deutschland GmbH

Automobilwoche Award Autohandel: SKODA hat unter den Volumenmarken die besten Verkäufer in Deutschland

- SKODA erhält Triple A Award der Automobilwoche für erstklassige Performance der Händler in der Kategorie Volumenmarken - Verdeckte Testkäufe belegen erstklassige Beratungsqualität in SKODA Autohäusern

SKODA hat die besten Verkäufer Deutschlands unter allen Volumenmarken. So lautet das Ergebnis des sogenannten Triple A Awards, den die Automobilwoche jedes Jahr vergibt. Grundlage ist eine Studie mit mehr als 600 verdeckten Testkäufen. Die Verkäufer der SKODA Autohäuser setzten sich gegen die Konkurrenz durch und erzielten Rang eins in ihrer Kategorie.

Triple A steht für die drei ,A' in ,Automobilwoche Awards Autohandel'. Die begehrte Auszeichnung verleiht das Branchenmagazin Automobilwoche einmal im Jahr. In einer Testkaufstudie besuchen verdeckte Testkäufer die Autohäuser zahlreicher Marken und beurteilen die Performance der Verkäufer unter anderem in Beratung, Qualifikation und Kompetenz. Insgesamt zeichnete die größte Branchen- und Wirtschaftszeitung der Automobilindustrie drei Volumen- und drei Premiummarken mit dem begehrten Award aus.

Mit 70,9 von insgesamt 100 erreichbaren Punkten belegten die SKODA Verkäufer mit deutlichem Vorsprung Rang eins unter allen zehn untersuchten Volumenmarken. Überzeugen konnten die Mitarbeiter vor allem mit einer hohen Nachkontaktquote. "Wir freuen uns über dieses exzellente Ergebnis. Es zeigt, wie engagiert und qualifiziert sich unsere Partner im Handel um unsere Kunden kümmern", erklärt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland, der den Preis gemeinsam mit Thomas Peckruhn, Vorsitzender des Verbands Deutscher SKODA Vertragspartner, entgegennahm.

Über den Triple A Award

Der Triple A wurde 2019 zum 13. Mal verliehen. Die Studie wird im Auftrag der Automobilwoche von dem Marktforschungs- und Vertriebsberatungsunternehmen Dr. Freitäger AG durchgeführt. Dafür wurden in diesem Jahr mehr als 600 Testkäufe absolviert. Die Automobilwoche gilt als größte Branchen- und Wirtschaftszeitung der Automobilindustrie.

