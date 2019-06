Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA unterstützt Tour de France zum 16. Mal als offizieller Hauptpartner

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

- SKODA AUTO unterstützt Tour de France bereits seit 2004 - Tour-Direktor Christian Prudhomme nutzt SKODA SUPERB als mobile Schaltzentrale - Tschechischer Automobilhersteller sponsert erneut Grünes Trikot des Führenden in der Punktewertung - Neue Kampagne ,To the Greatest Family of all: Cyclists' soll internationale Radfahrer-Community begeistern

SKODA unterstützt die Tour de France dieses Jahr bereits zum 16. Mal als offizieller Haupt- und Fahrzeugpartner. Für Organisation und Rennleitung stellt der Automobilhersteller 250 Fahrzeuge zur Verfügung. Ganz vorne mit dabei ist der SKODA SUPERB als ,Red Car' für Tour-Direktor Christian Prudhomme. Außerdem ist SKODA als Sponsor des Grünen Trikots präsent, bereits zum fünften Mal in Folge ziert das Logo des Automobilherstellers das Dress für den besten Radfahrer in der Punktewertung der Frankreich-Rundfahrt. Radsportfans bleiben dank der offiziellen Tour de France-App ,powered by SKODA' jederzeit up-to-date über das aktuelle Renngeschehen.

Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "Als offizieller Hauptpartner der Tour de France präsentieren wir unsere Marke im Rahmen eines der emotionalsten Sportevents der Welt vor Millionen Radsportfans und Sportbegeisterten. Im März haben wir unsere langjährige Partnerschaft mit dem Tour de France-Veranstalter A.S.O. um weitere fünf Jahre bis 2023 verlängert. Damit haben wir die Grundlage für weitere gemeinsame Erfolge gelegt und unterstreichen einmal mehr die zentrale Bedeutung des Radsports und der Tour de France im Rahmen unseres Sportsponsorings."

SKODA ist während des prestigeträchtigen Radsportevents als offizieller Haupt- und Fahrzeugpartner vertreten, bereits zum 16. Mal unterstützt der tschechische Automobilhersteller die Veranstaltung mit Fahrzeugen für Organisatoren und Rennleitung. Die Flotte umfasst 250 Autos, darunter die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sowie der Bestseller OCTAVIA und das Topmodell SUPERB.

Dabei wird das Peloton auch dieses Jahr wieder ein ganz besonderes SKODA Fahrzeug anführen. Der rot lackierte SKODA SUPERB ist die mobile Schaltzentrale von Tour-Direktor Christian Prudhomme. Von hier aus dirigiert er mit Hilfe ausgefeilter Kommunikationstechnik das Renngeschehen. Als einziges Fahrzeug im Feld fährt der SKODA SUPERB gemeinsam mit den Fahrern durch das Ziel.

106. Tour de France dauert vom 6. bis 28. Juli

Zum Grand Départ der 106. Auflage des traditionsreichen Radrennens kommt die internationale Radsportelite am 6. Juli in der belgischen Hauptstadt Brüssel zusammen - eine Hommage an den fünfmaligen Tour-Sieger Eddy Merckx. Mit insgesamt 34 Etappensiegen ist der Belgier bis heute Rekordhalter in dieser Disziplin. Die insgesamt 3.640 Kilometer lange Strecke führt das 176 Fahrer starke Peloton über 21 Etappen. Zu den Highlights zählen die Gebirgsrouten in den Alpen, bei denen die Profis unter anderem die Passhöhen am Col de Cars, Col d'Izoard und Col du Galibier bewältigen. Am 28. Juli erreicht das Feld das Ziel auf dem berühmten Boulevard Champs-Elysées in Paris.

SKODA Kampagne ,To the Greatest Family of all: Cyclists': VIP-Trip zur Tour zu gewinnen

Anlässlich des diesjährigen Radsport-Großereignisses hat SKODA die neue 360-Grad-Kampagne ,To the Greatest Family of all: Cyclists' aufgelegt. Sie vermittelt die Leidenschaft für den Radsport sowie das Gemeinschaftsgefühl und die Dynamik innerhalb der weltweiten Fahrradcommunity. Die Kampagne läuft im Fernsehen und auf den Social Media-Kanälen Facebook, YouTube und Instagram. Die Importeure des Automobilherstellers nutzen die unternehmenseigene Website WeLoveCycling.com, um die Kampagne international zu aktivieren. Radsportbegeisterte finden auf der Website neben vielen weiteren Informationen rund um das größte Radrennen der Welt auch ein Gewinnspiel: SKODA bietet den Fans die Chance, die Tour de France hautnah zu erleben und verlost einen exklusiven VIP-Trip.

SKODA ist auch exklusiver Partner der offiziellen Tour de France-App. Dank detaillierter Informationen bleiben Radsportfans auch unterwegs stets up-to-date. Neben aktuellen Rankings und einem Live-Ticker bietet sie auch Echtzeit-GPS-Tracking, Fahrerprofile und vieles mehr. Die App ist kostenfrei und steht für die Betriebssysteme Android und iOS zum Download bereit.

Die Unternehmensgeschichte von SKODA beginnt mit dem Fahrrad

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis zu den Anfängen der Unternehmenshistorie zurück. 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil des jungen Unternehmens aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt der tschechische Automobilhersteller zahlreiche weitere internationale Radrennen sowie nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Außerdem gehören Fahrrad-Accessoires als fester Bestandteil zum erweiterten Produktangebot der Marke.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell