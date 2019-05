Skoda Auto Deutschland GmbH

Bernhard Maier überreicht Trophäe an ,Most Valuable Player' der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2019

Bild-Infos

Download

Mladá Boleslav (ots)

- SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier überreicht die von SKODA Design gestaltete Trophäe für den wertvollsten Spieler des Turniers an den Kanadier Mark Stone - Weltmeisterschaft als Bühne für die Weltpremiere des modernisierten SUPERB und den Beginn der E-Mobilität bei SKODA mit dem SUPERB iV und dem CITIGOe iV - Tschechischer Automobilhersteller zum 27. Mal offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

Die 83. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ist am Sonntag in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu Ende gegangen. In einer packenden Finalpartie sicherte sich Finnland mit einem 3:1 Erfolg gegen Kanada den Weltmeistertitel. Im Anschluss überreichte SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier die Trophäe für den besten Spieler des Turniers an den kanadischen Nationalspieler Mark Stone. SKODA Design hat die Kristallglastrophäe für den ,Most Valuable Player' der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bereits zum zweiten Mal in Folge entworfen.

Vom 10. bis 26. Mai fand in der Slowakei die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 statt. SKODA AUTO unterstützte das Sportevent bereits zum 27. Mal in Folge als offizieller Hauptsponsor und hält damit den Rekord für das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften.

Ein Highlight setzte SKODA AUTO wie bereits im letzten Jahr mit dem spektakulären Pokal für den wertvollsten Spieler der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2019. Die dynamisch gezeichnete Glasskulptur in Form eines Eiskristalls ist ,designed by SKODA Design'. Sie ist von der traditionellen tschechischen Glashandwerkskunst inspiriert und greift die kristallinen Formen auf, die auch das Design der aktuellen SKODA Modelle prägen.

SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier überreichte die 35 Zentimeter hohe, 22 Zentimeter breite und 5 Kilogramm schwere Trophäe im Anschluss an die Finalpartie an den ,Most Valuable Player' der Weltmeisterschaft, den Kanadier Mark Stone.

Die diesjährige Eishockey-Weltmeisterschaft war für SKODA auch aus einem anderen Grund eine ganz besondere Auflage des Sportevents: Der Automobilhersteller nutzte den Veranstaltungsrahmen für eine Weltpremiere und präsentierte am 23. Mai, dem Tag der Viertelfinalspiele, das überarbeitete Topmodell SKODA SUPERB. Außerdem startete der Automobilhersteller in das Zeitalter der Elektromobilität: Mit dem SUPERB iV* präsentierte SKODA erstmals eine Variante des Topmodells mit Plug-In-Hybridantrieb sowie mit dem SKODA CITIGOe iV das erste rein batterieelektrische Fahrzeug überhaupt in der traditionsreichen Unternehmensgeschichte.

Im Verlauf der Weltmeisterschaft kamen insgesamt mehr als 472.600 Fans in die Arenen nach Bratislava und Kosice, um die Partien vor Ort live zu verfolgen und ihre Teams zu unterstützen. Darüber hinaus sahen mehr als 1,2 Milliarden Zuschauer weltweit die Übertragungen an den Fernsehschirmen und im Internet. SKODA war als Partner des schnellsten Mannschaftssports der Welt prominent vertreten, das Logo des Automobilherstellers war an den Banden sowie im Mittelkreis der Arenen zu sehen. Am Spielfeldrand zeigte der Automobilhersteller zudem drei Modell-Highlights - das City-SUV SKODA KAMIQ, das neue Kompaktmodell SKODA SCALA und das High-Performance-SUV KODIAQ RS*.

Als Mobilitätspartner stellte SKODA den Organisatoren darüber hinaus 50 speziell gebrandete Fahrzeuge zur Verfügung. Dieses Mal waren als Teil der Fahrzeugflotte vor allem die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ im Einsatz. SKODA unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bereits seit 1992 als Mobilitätspartner.

SKODA war außerdem erneut exklusiver Partner der IIHF App. Die Smartphone-Anwendung für die Betriebssysteme Android und iOS bietet Eishockey-Fans spannende Hintergrundgeschichten und interessante Statistiken. Dank Live-Ticker inklusive Toralarm entging den Nutzern während der WM in der Slowakei auch unterwegs kein Treffer, außerdem konnten User beim Tippspiel den Spielausgang vorhersagen und ihn mit Freunden teilen.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)

Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240 PS)

innerorts 7,4 - 7,2 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km, kombiniert 6,4 - 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 163 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell