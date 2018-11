SKODA SCALA: erste Bilder vom Interieur

4 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots) -

- Neu gestaltete Instrumententafel nimmt emotionale Formensprache des Exterieurs auf - Größte Displays der Klasse bei Virtual Cockpit und Infotainmentsystemen - Save the date: Weltpremiere des SKODA SCALA am 6. Dezember in Tel Aviv

Rund eine Woche vor der Weltpremiere in Tel Aviv zeigt SKODA erste Fotos vom Innenraum des SKODA SCALA. Das neue Innenraumkonzept der tschechischen Marke folgt der Gestaltungsrichtung der Studie SKODA VISION RS. Der SCALA überführt deren emotionales Design erstmals in ein Serienfahrzeug von SKODA und schafft ein markentypisches Zusammenspiel von Ergonomie und Emotion. Elementare Bestandteile sind dabei ein hoch positioniertes, zentrales Display im Blickfeld des Fahrers und eine neu gestaltete Instrumententafel.

Norbert Weber, Leiter Interieurdesign von SKODA AUTO, sagt: "Der SKODA SCALA ist das erste Serienfahrzeug, in dem wir unser neues Innenraumkonzept umsetzen und zusammen mit neuen Farben und Materialien eine modernisierte Designsprache einführen. Die Premiere im SCALA bildet den Auftakt für eine neue Markenidentität von SKODA, die gleichermaßen emotional und funktional ist."

Mittelpunkt des Interieurkonzepts im SKODA SCALA ist der Bildschirm - mit einer Größe von bis zu 9,2 Zoll der größte im Fahrzeugsegment und für den Fahrer und Beifahrer perfekt einsehbar. Eingerahmt wird der freistehende, zentrale Bildschirm von einer Charakterlinie, die die emotionale Linienführung der Motorhaube zitiert. Außerdem bildet diese Linie unterhalb des Displays eine ergonomische Ablage für die Hand, die den Touchscreen bedient.

Auch die Steuerung der Klimaanlage in der Mittelkonsole und die Tasten für die Start-Stopp-Technik, die Fahrprofilauswahl oder den Parkassistenten direkt vor dem Schalthebel sind gut erreichbar. Die seitlichen Lüftungsdüsen reichen bis in die Türen und verstärken die optische Breite und das großzügige Raumgefühl.

Die Instrumententafel und die vorderen Türverkleidungen tragen eine hochwertige, weich geschäumte Oberfläche mit einer neuen spezifischen Narbung. Diese ist kristallinen Strukturen nachempfunden und wird künftig den Stil der Marke SKODA prägen.

Die Weltpremiere des neuen SKODA SCALA findet am 6. Dezember in Tel Aviv/Israel statt und wird via Livestream auf www.skoda-auto.de sowie in diversen Social Media Kanälen der Marke übertragen.

