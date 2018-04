SKODA auf dem roten Teppich des ECHO 2018

2 weitere Medieninhalte

Weiterstadt/Berlin (ots) -

- SKODA sorgt als offizieller Förderer mit 75 Fahrzeugen für eine komfortable Vorfahrt der Stars und Gäste - Internationale Live-Acts wie Jason Derulo und Luis Fonsi am 12. April 2018 in Berlin auf der Bühne - SKODA lädt auch 'Stars von nebenan' zur Verleihungsgala ein

Genau 26 Jahre ist es nun her, dass die Deutsche Phono-Akademie das erste Mal den heute wichtigsten Deutschen Musikpreis verliehen hat: den ECHO. Und auch dieses Jahr, am 12. April, warten Musikbegeisterte wieder gespannt auf die Kür der besten internationalen und nationalen Künstler. Zum zweiten Mal infolge wird die Verleihung von VOX präsentiert und ist ab 20.15 Uhr live im Fernsehen zu sehen. Getreu dem Motto ,Never change a winning team' sorgt SKODA auch in diesem Jahr wieder für eine komfortable Vorfahrt der Stars.

Der ECHO 2018 bringt eine kleine aber feine Neuerung mit sich, die ganz im Sinne der Zuschauer ist. Im Palais am Funkturm, auf dem Gelände der Messe Berlin, wird es ein Public Viewing Deluxe geben, bei dem die Verleihung auf einer Leinwand verfolgt werden kann. Nachdem die Nominierten auf dem roten Teppich im Innenraum von ihren Fans bejubelt wurden, geht es zur Preisverleihung. In insgesamt 22 Kategorien sind namhafte Künstler wie Ed Sheeran, Robin Schulz und Helene Fischer nominiert. Aber auch Newcomer wie Bausa mit seinem Hit 'Was du Liebe nennst', RIN und Ben Zucker sind vertreten.

Die exklusive SKODA Shuttle-Flotte bringt Showacts und Gäste zum wichtigsten Event der deutschen Musikbranche. Für einen gelungenen Auftritt am roten Teppich sorgen gleich mehrere Modellhighlights der tschechischen Traditionsmarke. Mit seiner komfortablen Ausstattung und der ausdrucksstarken Formensprache ist der geräumige SKODA SUPERB das ideale Fahrzeug für solche glamourösen Anlässe wie die Verleihung des ECHO. Ein besonderer Eyecatcher bei der Vorfahrt wird der SKODA 645 sein, ein Oldtimer aus dem Jahr 1931 - zu seiner Zeit als Sechszylinder mit 45 PS ein absoluter Luxuswagen. Auch der SKODA KAROQ wird bei der Verleihung eine Rolle spielen. Das SUV wird im Innenraum mit den Stars auf dem goldenen Teppich stehen.

Die deutschen Musikpreise ECHO, ECHO Jazz und ECHO Klassik sind Teil renommierter Veranstaltungen aus Film, Musik und Kunst, bei denen die tschechische Traditionsmarke als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählt beispielsweise der PRG Live Entertainment Award.

Nicht nur die Nominierten kommen in den Genuss, mit einer eleganten Limousine zum Red Carpet gefahren zu werden. SKODA gibt Fans und Musikbegeisterten im Rahmen von verschiedenen Mitmachaktionen die einmalige Chance, live an der Preisverleihung teilzunehmen. Für die Gewinner geht es als sogenannte #skodastars mit dem SKODA VIP Shuttle direkt ins Blitzlichtgewitter.

