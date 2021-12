Der Tagesspiegel

Fidelity-Deutschland-Chef: Notenbanken müssen jetzt die Zinsen erhöhen

Alexander Leisten, Deutschlandchef des Fondsanbieters Fidelity International, fordert die Notenbanken auf, jetzt ihre Zinspolitik zu ändern. "Es ist keine Frage: Die Notenbanken müssen die Zinsen behutsam erhöhen", sagte Leisten dem Tagesspiegel. Fidelity International ist einer der zehn größten Fondsanbieter in Europa.

Hoffnung setzt der Finanzmanager in die US-Notenbank Fed. Die Fed berät an diesem Mittwoch angesichts der hohen Inflation in den USA über eine Zinserhöhung. Zu Recht, wie Leisten meint. "Inflation ist gefährlich, aber viele unterschätzen das, weil sie das Phänomen bislang nicht selbst erlebt haben", befürchtet der Manager. Politik und Notenbanken steckten in einem Dilemma: Zum einen müssten die Zinsen niedrig bleiben, um die Staatsschulden bezahlbar zu halten, zum anderen verlange die hohe Inflation nach einer Zinserhöhung. Mit dieser Zwickmühle gingen Politik und Notenbanken allerdings "merkwürdig gleichgültig um", kritisierte Leisten.

Dass eine Zinserhöhung zum Börsencrash führen könnte, glaubt er nicht. Zwar hält Leisten es für möglich, dass die Aktienmärkte zunächst heftig auf eine Zinserhöhung in den USA reagieren könnten. Mittelfristig spiele sich das aber wieder ein. "Das Zinsniveau ist so gering, dass es selbst nach einer Erhöhung noch niedrig ist", sagte Leisten.

