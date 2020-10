Tagesspiegel exklusiv: Berlin wehrt sich gegen Beherbergungsverbote - Sperrfrist 12.10, 01:00 Uhr

Der Tagesspiegel

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will die umstrittenen Beherbergungsverbote für innerdeutsche Reisende aus Risikogebieten auf den Prüfstand stellen. "Das ist weder zielführend, noch erklärbar und schafft vor allem eins: Verwirrung und Unverständnis", sagte Müller dem Tagesspiegel (Montagsausgabe). Wie der Tagesspiegel erfuhr, will Müller das umstrittene Thema bei einer geplanten Bund/Länder-Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf die Agenda setzen.

