SPD-Experte Lauterbach fordert kostenlose Corona-Tests für alle Reiserückkehrer

Angesichts der wachsenden Sorgen um Reiserückkehrer, die neue Corona-Ausbrüche begünstigen könnten, wächst der Druck auf die Bundesregierung, strengere Regeln zu erlassen. "Optimal wäre es, jeden zu testen", sagt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dem Tagesspiegel (Samstag) mit Blick auf die Reiserückkehrer an Flughäfen. "Und zwar kostenlos." Notwendig sei angesichts der Unvernunft einiger Urlauber und der generell höheren Kontaktdichte im Urlaub und an Flughäfen, dass es eine Aufforderung an alle Rückkehrer gebe, sich nach dem Urlaub auf das Coronavirus kostenlos testen zu lassen.

Eine Testpflicht sei juristisch kaum durchzusetzen, auch nicht bei Rückkehrern aus Risikogebieten. Daher müsse es eine verbindliche Aufforderung geben, sich nach der Rückkehr testen zu lassen. "Das Geld ist da", Lauterbach schätzt bei 50 Euro je Test, dass 40 Millionen Euro ausreichen könnten, ein vergleichsweise geringer Betrag angesichts der sonstigen Krisenkosten. Ein Test am Flughafen sei aber keine Garantie. Denn wer sich bei jemandem auf der Rückreise anstecke, könne dort zunächst auch negativ getestet werden. Lauterbach ist daher für kostenlose Tests an Flughäfen und zudem einige Tage später bei Hausärzten oder Gesundheitsämtern.

