Katja Kipping fordert Strategiewechsel bei Virusbekämpfung und warnt vor zweiter Infektionswelle

Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, fordert im "Tagesspiegel" (Montagausgabe) ein "Aussteigen aus der Spirale der Lockerungsdebatte". Statt der Strategie einer kontrollierten Durchseuchung der Bevölkerung solle das Ziel sein, das Virus zu stoppen. "Die Lockerungslobby erweckt einen falschen Eindruck", schreibt Kipping in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel": "Was uns Lindner, Laschet und Co. als Exitstrategie verkaufen, führt nicht raus aus der Coronakrise, sondern rein in eine zweite Infektionswelle." Dieser Kurs werde wirtschaftlich und menschlich kostspieliger sein als ein verlängerter Lockdown, warnt sie.

https://www.tagesspiegel.de/politik/das-virus-stoppen-ist-der-einzig-realistische-ausweg-die-lockerungslobby-erweckt-einen-falschen-eindruck/25797174.html

