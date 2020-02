Der Tagesspiegel

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll erschwert werden

Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium könnten sich noch in diesem Monat auf einen besseren Mieterschutz bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen einigen. "Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen, die wir im Februar abschließen wollen", sagte eine Sprecherin des CSU-geführten Bundesbauministeriums dem Tagesspiegel (Montagausgabe).

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Gegenden, in denen Wohnungsknappheit herrscht, einschränken. Künftig sollen solche Deals grundsätzlich die Genehmigung der Behörden brauchen, allerdings sollen die Behörden in einigen Fällen ihre Zustimmung erteilen müssen. Das gilt etwa dann, wenn die Mehrzahl der Wohnungen an Mieter verkauft wird.

Der Deutsche Mieterbund hält eine Einschränkung der Umwandlung für geboten. "Die Umwandlung einer Miet- in eine Eigentumswohnung heißt für die Mieter in vielen Fällen Vertreibung oder eine drastische Verteuerung der Miete", sagte der Geschäftsführer der Mieterschutzorganisation, Ulrich Ropertz, dem Tagesspiegel.

