Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: 15 CDU-Abgeordnete kritisieren Attacken auf Merkel und Kramp-Karrenbauer als "selbstzerstörerisch"

Berlin (ots)

Berlin - Führende Mitglieder der Unionsfraktion üben massive Kritik an den innerparteilichen Attacken auf Kanzlerin Angela Merkel und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. "Das Verhalten Einzelner war extrem schädlich für die CDU und selbstzerstörerisch", heißt es in einer Erklärung, die dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe) vorliegt und die unter anderem die Außenpolitiker Norbert Röttgen und Johann Wadephul und die Rechtspolitikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker unterzeichneten. "Die vorgebrachten Attacken waren ebenso politisch kopflos wie maßlos in Stil und Inhalt", kritisieren die 15 Bundestagsabgeordneten, ohne Friedrich Merz oder andere Kritiker beim Namen zu nennen. In der Diskussion der letzten Tage habe es hingegen "keinen einzigen substanziellen Beitrag zur Erneuerung der CDU gegeben". Die Partei müsse ihren Kurs der inhaltlichen Erneuerung ohne Zweifel "entschlossener und grundlegender" angehen. Inhaltliche Vorschläge seien daher von allen willkommen.

Rückfragen bitte an:

Telefon: 030-290 21 14301

www.tagesspiegel.de

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell