Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Roland Jahn: AfD verhöhnt Opfer der SED-Diktatur

Berlin (ots)

Berlin - Der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, hat die Vereinnahmung der friedlichen Revolution 1989 durch die AfD in Thüringen als "Missbrauch" scharf kritisiert. "Was ich deutlich zurückweise, ist, wenn die Verhältnisse in der DDR und mit denen von heute gleichgesetzt werden. Wenn behauptet wird, man hätte heute keine Meinungsfreiheit. Wenn behauptet wird, dass die Willkür des Staates heute so groß wäre wie damals. Das ist eine Verhöhnung der Opfer der SED-Diktatur", sagte der 66-Jährige im Gespräch mit dem Tagesspiegel

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/jahn-attackiert-die-afd-das-ist-die-verhoehnung-der-opfer-der-sed-diktatur/25151438.html

