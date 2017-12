Der Tagesspiegel: Asselborn weist Tusks Vorstoß zur Flüchtlingspolitik zurück

Berlin (ots) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Kritik des EU-Ratschefs Donald Tusk an verbindlichen Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU zurückgewiesen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur eine Handvoll Länder den Ton angeben in einer der wichtigsten Fragen, mit denen Europa konfrontiert wird, nämlich der Migration", sagte Asselborn dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).

Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-tusk-vorschlag-streit-um-fluechtlingsquoten-kocht-wieder-hoch/20707354.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell