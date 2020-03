OMV Aktiengesellschaft

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft hat beschlossen, die für den 19. Mai 2020 in Wien geplante ordentliche Hauptversammlung auf den 29. September 2020 zu verschieben. Diese Entscheidung erfolgt angesichts der von der Österreichischen Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Aufgrund der aktuell geltenden Sondervorschriften und behördlichen Anordnungen ist die professionelle Organisation und Abhaltung einer Hauptversammlung in absehbarer Zukunft nicht möglich. Der Schutz, die Sicherheit und die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für die OMV Aktiengesellschaft höchste Priorität. Im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung leistet die OMV Aktiengesellschaft durch die Verschiebung ihrer Hauptversammlung somit einen Beitrag, um der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken und gleichzeitig den Schutz ihrer Eigentümer und Stakeholder sicherzustellen. Die OMV Aktiengesellschaft weist ihre Aktionärinnen und Aktionäre darauf hin, dass es durch die Verschiebung der Hauptversammlung insbesondere zu einer späteren Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und zu einer späteren Auszahlung der Dividende kommt. Über die weitere Planung sowie die Modalitäten der Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung am 29. September 2020 wird die OMV Aktiengesellschaft ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht informieren. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben zu einem späteren Zeitpunkt. Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre um Verständnis für diese Vorkehrungen. Wien, 27. März 2020 Der Vorstand Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

