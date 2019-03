OMV Aktiengesellschaft

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - OMV Aktiengesellschaft Firmenbuch-Nr.: 93363z ISIN: AT0000743059 Bekanntmachung gemäß § 119 Abs 9 BörseG Übertragung von eigenen Aktien im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2016 und des Aktienteils des Jahresbonus 2018 ("Equity Deferral") Die OMV Aktiengesellschaft ("OMV" oder "Gesellschaft") beabsichtigt auf Basis eines Beschlusses des Aufsichtsrats vom 13. März 2019 und des am 22. Februar 2019 veröffentlichten Berichts gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 Aktiengesetz, eigene Aktien im Rahmen des (i) Long Term Incentive Plans (LTIP) 2016 und des (ii) Aktienteils des Jahresbonus 2018 ("Equity Deferral", ehemals Matching Share Plan) an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte der OMV zu übertragen. Die Gesellschaft gibt daher gemäß § 119 Abs 9 BörseG iVm der Veröffentlichungsverordnung 2018 (BGBl II 2018/13, "VeröffentlichungsV") Folgendes bekannt: 1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1b AktG: 18. Mai 2016. 2. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 18. Mai 2016 elektronisch gemäß § 119 Abs 9 iVm Abs 7 BörseG und auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.omv.com [http://www.omv.com/]). 3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Übertragung: Die Übertragung der Aktien im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2016 und des Aktienteils des Jahresbonus 2018 erfolgt am 1. April 2019. 4. Aktiengattung, auf die sich die Veräußerung bezieht: Auf Inhaber lautende Stückaktien der OMV. 5. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) und Anteil der zu übertragenden eigenen Aktien am Grundkapital: Bis zu höchstens 746.547 auf Inhaber lautende Stückaktien, dies entspricht bis zu rund 0,2281% des Grundkapitals der OMV. Dies entspricht der Zahl der unter dem Long Term Incentive Plan 2016 und dem Aktienteil des Jahresbonus 2018 zugeteilten Aktien vor Abzug von Steuern und Abgaben aber nach Abzug von Zuteilungen bei denen - soweit gemäß dem jeweiligen Plan zulässig - für eine Barauszahlung anstelle einer Aktienübertragung optiert wurde. 6. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Keiner. Die Aktien werden als Bonusaktien im Rahmen langfristiger Incentive- und Vergütungsprogramme übertragen. 7. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien: Außerbörsliche Übertragung an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte der Gesellschaft im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2016 und des Aktienteils des Jahresbonus 2018. 8. Allfällige Auswirkung der Übertragung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine. 9. Anzahl und Aufteilung auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder des OMV Konzerns (vor Abzug von Steuern): Vorstandsvorsitzender: 86.691 Stellvertretender Vorstandsvorsitzender/Vorstandsmitglied zuständig für Upstream: 43.334 Vorstandsmitglied zuständig für Finanzen: 29.834 Vorstandsmitglied zuständig für Downstream: 14.072 Sonstige Führungskräfte: 572.616 (davon entfallen 241.320 Aktien auf Personen, die derzeit zugleich Organmitglieder in verbundenen Unternehmen sind und 85.313 Aktien auf Personen, die als leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG gelten) Die oben angegebenen Stückzahlen sind vor Abzug von Steuern und Abgaben, aber nach Abzug von Zuteilungen bei denen - soweit gemäß dem jeweiligen Plan zulässig - für eine Barauszahlung anstelle einer Aktienübertragung optiert wurde. Die tatsächliche Zahl der übertragenen Aktien (nach Abzug der anfallenden Steuern und Abgaben) wird nach Übertragung gemäß § 7 VeröffentlichungsV auf der Homepage der OMV (http://www.omv.com [http://www.omv.com/]) bekannt gemacht. Änderungen der beabsichtigten Veräußerung eigener Aktien (§ 6 VeröffentlichungsV) sowie die Veröffentlichung der im Rahmen der Übertragung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen (§ 7 VeröffentlichungsV) werden ausschließlich im Internet auf der Homepage der OMV (http://www.omv.com [http:// www.omv.com/]) bekannt gemacht. Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-22421; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Telefon: +43 1 40440/21600 FAX: +43 1 40440/621600 Email: investor.relations@omv.com WWW: http://www.omv.com ISIN: AT0000743059 Indizes: ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch

