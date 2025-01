ProSieben

"Fake News" von Linda Zervakis auf ProSieben in Serie

Unterföhring (ots)

Kein Witz, aber witzig. Linda Zervakis bringt "Fake News" in Serie. In der Satire-Show "Fake News - Alles erstunken und erlogen" präsentiert die Moderatorin zusammen mit Katrin Bauerfeind und Benni Stark in KI-Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen wöchentlich die besten und lustigsten "Fake News" zum aktuellen Geschehen - immer montags, ab 17. Februar, um 21:20 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Ein richtiges News-Studio. Eine richtige News-Sendung. Eine richtige News-Sprecherin. Aber alles "Fake News - Alles erstunken und erlogen"! Während Linda Zervakis und Benni Stark in der Satire-Show die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem "Fake News"-Studio begrüßen, kommentiert und analysiert Katrin Bauerfeind ausgewählte Themen. Komplettiert wird das "Fake News"-Team durch wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen. Brainpool produziert die "Fake News"-Comedy.

"Fake News - Alles erstunken und erlogen" - ab 17. Februar 2025 wöchentlich, immer montags, um 21:20 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

