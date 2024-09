ProSieben

Nur das Beste für Poldi. ProSieben feiert das Abschiedsspiel von Lukas Podolski am 10. Oktober mit Kaiser, Fuss, Opdenhövel und Pufpaff

Unterföhring (ots)

Ein besonderes Programm für einen besonderen Abend. ProSieben ändert am Donnerstag, 10. Oktober, sein Programm für einen der beliebtesten und bekanntesten Sportler Deutschlands. Fußball-Weltmeister Lukas Podolski lädt zu seinem letzten Auftritt in seinem Kölner Wohnzimmer ein. Um 20:45 Uhr geht es ins RheinEnergieSTADION. Aus dem ausverkauften Stadion des 1. FC Köln berichtet das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Reporterin Andrea Kaiser von Poldis Abschiedsspiel. Das Aufwärmprogramm an diesem besonderen Abend übernimmt Sebastian Pufpaff - zu ungewohnter Sendezeit. Im "TV total Poldi Spezial" ab 19:45 Uhr bereitet Puffi die Fußball-Nation auf das historische Spiel vor. Die ursprünglich am Donnerstag geplante Ausgabe von "The Voice of Germany" läuft schon am Mittwoch, 9. Oktober, 20:15 Uhr auf ProSieben. ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Nicht viele Menschen schaffen es, dass wir unser Programmschema über den Haufen werfen. Lukas Podolski ist einer von ihnen. Für sein Abschiedsspiel rollt die rote Sieben den grünen Teppich aus. Wir freuen uns auf einen großartigen und emotionalen Fußballabend in Poldis Wohnzimmer. Die Spezialausgabe von 'TV total' mit Puffi ist das perfekte Aufwärmprogramm und gibt diesem besonderen Abend den gebührenden Rahmen." Weitere Infos zur Partie und dem Rahmenprogramm im Stadion und auf ProSieben folgen in den kommenden Wochen auf www.fc.de und ran.de. Donnerstag, 10. Oktober, live auf ProSieben, Joyn und ran.de: 19:45 Uhr "TV total Poldi Spezial" 20:45 Uhr "ran Fußball: Danke Poldi! Danke Köln! - Das Podolski-Abschiedsspiel"

