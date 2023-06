ProSieben

4,41 Mio. Zuschauer:innen. Vivien gewinnt "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Das #GNTM-Finale besticht mit 18,3% Marktanteil.

Unterföhring (ots)

16. Juni 2023."Oh mein Gott! Mein Herz ist so voll." - Vivien, 23 Jahre aus Koblenz, gewinnt "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2023. Insgesamt sehen 4,41 Millionen Zuschauer:innen das Finale auf ProSieben (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Hervorragende 18,3 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen krönen den Abschluss der 18. Staffel #GNTM.

Siegerin Vivien: "Das Gefühl, das gerade überwiegt, ist Dankbarkeit. Dass ich die Chance bekommen habe, hier teilzunehmen. Dass ich Woche für Woche beweisen konnte, was ich kann. Dankbar für Heidi, die Mädels und alle, die daran beteiligt waren."

Die 23-Jährige gewinnt nicht nur den Titel, sondern auch eine Siegerprämie von 100.000 Euro, das Cover der Harper's Bazaar und wird das Kampagnen-Gesicht von MAC Cosmetics.

Wie lief das Finale ab?

Nach dem Reverse-Walk der fünf Finalistinnen fällt die erste Entscheidung: Nicole (49, aus Offenbach am Main) wird Fünfte. Beim Walk mit dem Star-Choreograf Majnoon ist Ausdruck gefragt. Selma (19, aus Berlin) meistert die Herausforderung mit Bravour. Platz Vier. Im Anschluss laufen Heidi Klums Top Drei gemeinsam mit den Staffel-Allstars zu Kim Petras' Live-Performance. Olivia (22, aus Hamburg) belegt Platz 3.

Höhepunkt: Der finale Diamonds-Walk. Zum Scorpions-Hit "Rock You Like A Hurricane" schweben Somajia (21, aus Bielefeld) und Vivien über den Catwalk. Das Publikum in der Halle feiert die beiden Finalistinnen mit Standing Ovations. Somajia wird Zweite. Und Vivien wird "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2023.

Startschuss für die 19. Staffel.

Nach #GNTM ist vor #GNTM. Heidi Klum sucht auch 2024 wieder nach "Germany's Next Topmodel". Ab heute können unter www.redseven.de/gntm19 die Bewerbungen für die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" hochgeladen werden. Eingeladen ist jede Frau, in jeder Größe, in jedem Alter, mit jeder Konfektionsgröße. Die einzige Einschränkung: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein.

