ProSieben

ProSieben gewinnt mit "The Masked Singer" den Samstagabend

Marianne Rosenberg ist DER PILZ

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Glanzvoll. Mit einem Marktanteil von 17,2 Prozent bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) gewinnt ProSieben mit "The Masked Singer" den Samstagabend. Insgesamt sehen 5,35 Millionen (Nettoreichweite ab 3 J.) die dritte Live-Show.

Marianne Rosenberg lüftet die PILZ-Maske: "Das war sehr strange. Unter diesen Umständen habe ich noch nie performt und gesungen. Das war wirklich der blanke Wahnsinn." Im Anschluss punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit guten 11,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

DER PILZ überrascht alle

Mit der Performance des Hip-Hop-Songs "Industry Baby" (Lil Nas X) überrascht der PILZ sowohl das Rateteam, Moderator Matthias Opdenhövel und auch die Zuschauer:innen. Rea Garvey: "Ich vermute, dass der PILZ außerhalb seiner Komfort-Zone war." Deshalb tippt er gemeinsam mit Rategast Carolin Kebekus auf Mary Roos. Ruth Moschner glaubt, Marijke Amado zu erkennen. Auch im Gemeinschaftssong "Moves Like Jagger" (Maroon 5 ft. Christina Aguilera) rockt der PILZ zusammen mit dem TOAST und dem SEEPFERDCHEN die Bühne. Dennoch entscheiden die Zuschauer:innen in der JoynMe-App: Maske runter - aus dem PILZ erscheint Marianne Rosenberg. "Es war für mich faszinierend, weil ich hier andere Genres ausprobieren konnte", schwärmt die Musik-Ikone. Und wie empfand sie die Geheimhaltung? "Im Versteck zu sein, ist schon sehr speziell. Ein wunderbares Team betreut diese Sendung. Einerseits ist es geheimnisvoll und andererseits läuft man wie ein Gangster durch die Gegend, was sehr verrückt und auch ein bisschen lustig ist", erzählt die Sängerin im anschließenden "The Masked Singer - red.Spezial"-Interview mit Viviane Geppert.

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

In der vierten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 22. April 2023, geht der Rätselspaß live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Welche Stars verbergen sich unter DER FROTTEEFANT, DER IGEL, DER SCHUHSCHNABEL, DAS SEEPFERDCHEN, DER TOAST und DIAMANTULA?

"The Masked Singer" - die achte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Ausführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite

Live-Show verpasst?

Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.

Alle Highlights aus den Shows finden die Fans auf http://themaskedsinger.de

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence

Erstellt: 15.04.2023 (vorläufig gewichtet)

ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell