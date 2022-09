ProSieben

Zeitreise durch zehn Jahre Wahnsinn: Joko & Klaas feiern ab Samstag "Duell um die Welt"-Jubiläum auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Frust, Wut und Triumph. In zehn Jahren "Das Duell um die Welt" gingen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bis an die Schmerzgrenzen - und weiter. Gemeinsam blicken die beiden ewigen Kontrahenten ab Samstag, 10. September 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben auf die aufregendsten und unterhaltsamsten Reisen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten zurück und feiern das zehnjährige Jubiläum der Show.

Auf ihren Weltreisen fuhren Joko & Klaas Ski auf dem Vulkan Ätna, gingen im selbstgebauten U-Boot in China auf Tauchstation, heirateten in Las Vegas oder spielten Kniffel gegen Kannibalen. In "10 Jahre Duell um die Welt - Joko & Klaas blicken zurück" erinnern sich die beiden am kommenden Samstag an ihre verrücktesten, wahnwitzigsten, gefährlichsten und spannendsten Duelle von Amerika bis Venezuela.

Im Studio ging das ewige Duell um die begehrten Länderpunkte und den Weltmeistertitel weiter: Am Samstag, 24. September 2022, um 20:15 Uhr reisen Joko & Klaas in "10 Jahre Duell um die Welt - Joko & Klaas blicken noch zurücker" weiter in der Zeit und präsentieren die besten und schmutzigsten Spiele im Studio, die unvergesslichsten Weltmeister-Auftritte und küren zudem ihr Lieblingsfinale der zehnjährigen Show-Geschichte.

"10 Jahre Duell um die Welt - Joko & Klaas blicken zurück" am Samstag, 10. September 2022, um 20:15 Uhr

"10 Jahre Duell um die Welt - Joko & Klaas blicken noch zurücker" am Samstag, 24. September 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW

