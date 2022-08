ProSieben

Holt sich Mercedes zum zweiten Mal den Weltmeistertitel in der Formel E? Saisonfinale am Wochenende live auf ProSieben.

Mercedes auf Weltmeisterkurs. Am Wochenende entscheidet sich, wer nach insgesamt 16 Rennen in zehn Metropolen den Weltmeistertitel 2022 nach Hause holen wird. Die Chancen stehen gut, dass es ein weiteres Mal einen Weltmeister auf einem Mercedes geben wird. Dabei müssen sich die Piloten zum Finale noch einmal auf eine absolut unbekannte Strecke einstellen. Denn die Formel E feiert Premiere in Südkorea. In Seoul geht es an beiden Renntagen über das Gelände der Olympischen Spiele von 1988. Besonders schwierig: Das Olympiastadion mit vielen engen Kurven. Für die Zuschauer:innen hierzulande heißt es, Formel E zum Frühstück. Denn die Live-Übertragungen der Rennen starten aufgrund der Zeitverschiebung am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, jeweils um 8:30 Uhr auf ProSieben. Für #ranFormelE berichten Moderator Matthias Killing sowie Rennfahrer und Influencer Felix von der Laden direkt vor Ort. Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Eddie Mielke und Experte Daniel Abt begleiten die Rennen aus dem Studio.

"ran racing: Formel E - WM live aus Seoul" am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August 2022, ab 8:30 Uhr live auf ProSieben.

Alle Sessions der Formel E live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal.

