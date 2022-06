Olivia Jones: "Wir erleben in 'Das große Promi-Büßen' vieles, was unsere Promis in einem ganz neuen Licht zeigt"- ab Donnerstag, 7. Juli auf ProSieben

ProSieben

Olivia Jones: "Wir erleben in 'Das große Promi-Büßen' vieles, was unsere Promis in einem ganz neuen Licht zeigt"

Erst große Klappe. Dann Reue? In der neuen ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" redet Olivia Jones ab Donnerstag, 7. Juli 2022, um 20:15 Uhr, elf Prominenten mächtig ins Gewissen. "Es ist eine Reality-Show, die es in dieser Form noch nie gab. Wir erleben in 'Das große Promi-Büßen' legendär komische Momente, aber auch vieles, was unsere Promis in einem ganz neuen Licht zeigt", erklärt die Hamburger Show-Größe.

"Ich denke jeder, der sich seinen Dämonen stellt, ist schon ein Gewinner. Man braucht aber Mumm und ein gutes Selbstbewusstsein, um 'Das große Promi-Büßen' zu meistern", fasst Matthias Mangiapane die Herausforderungen in der neuen ProSieben-Reality-Show zusammen. Elena Miras gibt sich vor dem Einzug in das Camp entspannt. "Büßen ist ein starkes Wort und so schlimme Sachen habe ich nicht getan." Der Reality-Star beteuert: "Ich gehe gelassen dort hin, denn ich habe nichts verbrochen." Doch in der "Runde der Schande" fühlt Olivia Jones allen Promis gnadenlos auf den Zahn - mit welchen Sünden Elena Miras von der Drag Queen wohl konfrontiert wird?

In "Das große Promi-Büßen" gehen Carina Spack, Elena Miras, Gisele Oppermann, Helena Fürst, Tessa Hövel, Calvin Kleinen, Daniel Köllerer, Daniele Negroni, Ennesto Monté, Matthias Mangiapane und YouTuber Simex zur Beichte und ziehen zusammen in ein Camp. Hier warten nicht nur die "Runde der Schande" mit Olivia Jones und herausfordernde Challenges auf sie, sondern sie müssen auch jeglichem Luxus abschwören. "Das große Promi-Büßen" ist eine Produktion der Banijay Productions Germany.

