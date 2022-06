ProSieben

Ein Smartphone für 1,20 Euro? "Galileo" baut Smartphone - am Dienstag auf ProSieben

1,20 Euro muss ein "Galileo"-Reporterteam für die Rohstoffe zum Bau ihres eigens kreierten Smartphones ausgeben. Doch wie fair und nachhaltig ist so ein Smartphone? Angefangen bei der Beschaffung von Rohstoffen wie Silizium aus Norwegen bis hin zum Zusammenschrauben der Einzelteile: Das "Galileo"-Team legt bei jedem einzelnen Produktionsschritt selbst Hand an und nimmt vor Ort die Arbeitsbedingungen in den Rohstoffminen unter die Lupe. Die spannende Frage am Ende: Ist das "Galileo"-Experiment erfolgreich? Kann das "Galileo"-Team wirklich so einfach ein faires, günstiges und gleichzeitig vollfunktionsfähiges Smartphone bauen? Die Antwort sehen ProSieben-Zuschauer:innen morgen bei "Galileo" um 19:05 Uhr.

"Galileo" - am Dienstag, 7. Juni 2022, um 19:05 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

