Gute Besserung. GALAX'SIS pausiert heute Abend bei "The Masked Singer"

ProSieben wünscht gute Besserung: GALAX'SIS legt heute Abend unfreiwillig eine "The Masked Singer"-Pause ein. Trotz vollständiger Impfung ist das Fabelwesen GALAX'SIS an Covid-19 erkrankt. Es ist in Isolation und kann heute nicht bei "The Masked Singer" auftreten. "Mir geht es gut und ich hoffe, dass ich nächste Woche in der dritten Show von 'The Masked Singer' wieder auf der Bühne singen kann", sagt GALAX'SIS zuversichtlich.

Matthias Opdenhövel hingegen moderiert nach seiner Corona-Genesung die zweite Folge der ProSieben-Erfolgs-Show live aus Köln. Und diese acht Masken treten an: DIE DISCOKUGEL, DER DORNTEUFEL, DER GORILLA, DER KOALA, DIE MÖWE, DER ORK, DER SEESTERN und DAS ZEBRA.

