DER TEDDY feiert sein Comeback: Annemarie Carpendale kommt ins #MaskedDancer-Halbfinale

Wer entschlüsselt die Indizien auf die prominenten Undercover-Tänzer:innen? Welcher Star schlüpft im Halbfinale der "The Masked Dancer"-Liveshow am Donnerstag, 20. Januar 2022, ab 20:15 Uhr auf ProSieben nach Weltstar Ute Lemper und Box-Legende Axel Schulz aus seiner Maske?

Doppelte Tanzdosis. In der dritten #MaskedDancer-Liveshow gibt es von den "Wacklern" zum ersten Mal einen zweiten Auftritt. Hat DER TEDDY den richtigen Riecher? Annemarie Carpendale will als Rategast gemeinsam mit Alexander Klaws, Tipp-König Steven Gätjen (erkannte Axel Schulz als DAS SCHAF) und den Zuschauer:innen das Rätsel lösen.

In der Community und im Rateteam wird weiter wild spekuliert. Geht Julian Bam, Oli P. oder Jörn Schlönvoigt ab wie ein AFFE? Tanzt Kostja Ullmann, Prince Damien oder Thomas Hermanns akkurat wie ein BUNTSTIFT? Überrascht Felicitas Woll, Wolke Hegenbarth oder Lena Meyer-Landrut als MAUS? Hat Wladimir Klitschko, "Evil" Jared Hasselhoff oder Eloy de Jong MAXIMUM POWER? VerZOTTELt sich Ina Müller, Ricardo Simonetti oder Rebecca Mir? Matthias Opdenhövel präsentiert #MaskedDancer. Produziert wird die Tanz-Rate-Show von Endemol Shine Germany live aus Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden. Bei "The Masked Dancer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Dazu können die Zuschauer:innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie unter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedDancer-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Tipps können in der ProSieben-App und auf der #MaskedDancer-Online-Welt abgegeben werden. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.

TV-Rätsel für ALLE. ProSieben bietet zu allen vier Liveshows von "The Masked Dancer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

"The Masked Dancer" - donnerstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Hinweis: Auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskeddancerfinden Sie Interviews mit den Demaskierten, dem Rateteam, dem Moderator sowie Fotos und weitere Infos zur Show.

Hashtag zur Show: #MaskedDancer

