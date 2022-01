ProSieben

K.O. in Runde Zwei: Box-Legende Axel Schulz ist DAS SCHAF bei "The Masked Dancer"

Unterföhring

Maske statt Kappe. "Ich bin stolz, dass ich nicht in der ersten Runde k.o. gegangen bin", freut sich Box-Legende Axel Schulz nach seiner Desmaskierung in der zweiten Show von "The Masked Dancer" am Donnerstag auf ProSieben. Lange tappt das Rateteam um Alexander Klaws, Steven Gätjen und Rategast Johanna Klum komplett im Dunkeln, wer DAS SCHAF ist und unter der Maske tanzt. Während Steven Gätjen zunächst auf Jörg Pilawa tippt, liegt er kurz vor der Demaskierung mit seinem letzten Tipp goldrichtig. Ex-Profiboxer Axel Schulz (53) über seine #MaskedDancer-Erfahrung: "Ich fand mich total SCHAF. Ich habe mich sehr über meine Maske gefreut, weil man Faxen machen und sich gehen lassen konnte." Auch wenn er laut eigenen Aussagen selbst nicht tanzen kann, sagt er: "Das war geil. Das sollte jeder mal machen - sich nicht zu ernst nehmen, Spaß haben und tanzen." Die zweite Liveshow von "The Masked Dancer" sehen 10,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen.

Das Tanz-Rätsel geht weiter!

Neue Woche, neue Rätselrunde: In der dritten und vorletzten Liveshow von "The Masked Dancer" am kommenden Donnerstag, 20. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben gibt es weitere tolle Auftritte, noch mehr Indizien und eine letzte Enthüllung vor dem großen Finale. Welcher Star steckt unter DER AFFE, DER BUNTSTIFT, DIE MAUS, MAXIMUM POWER und DAS ZOTTEL?

