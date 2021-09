ProSieben

Perspektivwechsel für Politprofis: Zwölf Spitzenpolitiker:innen befragen Bürger:innen in der dritten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth am Mittwoch

Unterföhring (ots)

Zwölf Spitzenpolitiker:innen. Null Wahlkampfslogans. In der dritten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" dreht Moderator Louis Klamroth am Mittwoch um 20:15 Uhr den Talk-Spieß um. Statt den Politiker:innen die große Bühne zu überlassen, stehen Bürger:innen im Rampenlicht. Sie teilen ihren Blick auf den Status Quo des Landes, sprechen darüber, was sie ganz konkret von der Politik erwarten, um ihr Leben zu verbessern, teilen ihre Hoffnungen, Bedürfnisse, Erwartungen, Ängste, Sorgen und Nöte. Im Publikum nehmen zwölf Spitzenpolitiker:innen aus allen Fraktionen Platz, die aktuell im deutschen Bundestag vertreten sind, und dürfen Fragen stellen. Wie reagieren die Parteivertreter:innen in dieser ungewohnten Rolle, in dem Wahlkampfslogans sie nicht weiterbringen?

Die Vertreter der Parteien in der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" sind:

CDU: Philipp Amthor und Wiebke Winter

SPD: Saskia Esken und Lars Klingbeil

Bündnis 90/Die Grünen: Katrin Göring-Eckardt und Ricarda Lang

FDP: Wolfgang Kubicki und Konstantin Kuhle

Die Linke: Janine Wissler und Amira Mohamed Ali

AfD: Jörg Meuthen und Joana Cotar

"Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth - live am Mittwoch, 22. September 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Hashtag zur Sendung: #P7btw21Show.

Alle Infos rund um die #btw21 auf den Plattformen der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter http://presse.seven.one/btw21.

