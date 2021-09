ProSieben

Sechs Monate nach #NichtSelbstverständlich: Gesundheitsminister Jens Spahn stellt sich Pflegerin Meike Ista am Montag bei #ZOL

"Pflegerinnen und Pfleger verdienen unseren Respekt, unser Dankeschön, aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen", sagt Gesundheitsminister Jens Spahn am 1. April 2021 in der Bundespressekonferenz und kündigt zügige Gespräche mit den Pflegeverbänden an. Einen Tag nach der siebenstündigen Prime-Time-Doku #NichtSelbstverständlich, in der ProSieben die Pflegerin Meike Ista eine komplette Schicht lang begleitet. "Zervakis & Opdenhövel. Live." fragt nach: Was ist seitdem konkret passiert? Dazu begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel den Gesundheitsminister. Jens Spahn (41) stellt sich live im Studio der Pflegerin aus der Doku Meike Ista (29) - am Montag, 20. September 2021, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben.

Dazu blicken Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel auf das dritte und letzte Triell der Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz vom Vortag zurück und analysiert die Reaktionen aus Politik, Medien und der Wähler:innen, wenige Tage vor der Bundestagswahl.

Hintergrund zu #NichtSelbstverständlich: Am 30. März 2021 erspielten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung auf ProSieben. Zum ersten Mal in der Geschichte von #JKLive bitten die beiden ihren Arbeitgeber um Unterstützung - und so wird aus 15 Minuten die siebenstündige Dokumentation einer Pflegeschicht #NichtSelbstverständlich.

Das ist "Zervakis & Opdenhövel. Live."

So vielfältig wie das Leben. Das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." beschäftigt sich jede Woche zwei Stunden, live, mit aktuellen, relevanten, bewegenden, informativen und unterhaltsamen Themen. Dabei stehen immer Menschen mit ihren Geschichten im Mittelpunkt. #ZOL trifft und begleitet Menschen. Es dokumentiert und erklärt Sachverhalte in kurzen und ausführlichen Beiträgen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und Prominenten im neuen Studio. Und sie setzen sich live in #ZOL mit den Fragen und Meinungen der Zuschauer:innen auseinander, die über die ProSieben-App live mitmachen, mitvoten und mitkommentieren können. Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live." von Redseven Entertainment live aus Unterföhring.

#ZOL auf allen Kanälen

Digital dranbleiben: Über die Website www.zervakisundopdenhoevel.de, die ProSieben-App sowie die Journal-Accounts "zolprosieben" auf Facebook und Instagram bleiben die Zuschauer:innen vor, während und nach jeder Sendung auf dem Laufenden, erhalten exklusive Inhalte und Hintergrundinformationen zu Gästen und Themen von #ZOL.

Barrierefreier Info-Abend

Zusätzlich zu Live-Untertiteln (Teletext S. 149) bietet ProSieben für "Zervakis & Opdenhövel. Live." einen Online-Stream mit Gebärdensprache an. Mehr Infos dazu unter ProSieben.de/barrierefrei.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." - immer montags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben

Hashtag zum Journal: #ZOL

