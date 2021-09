ProSieben

Starke Premiere! "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth und Annalena Baerbock überzeugt am Mittwochabend und erreicht 3,49 Millionen Zuschauer

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 2. September 2021. Auftakt gelungen! Die erste Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" erreichte am Mittwochabend in der Prime Time sehr gute 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt 3,49 Millionen Zuschauer verfolgten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im intensiven 1:1-Austausch mit Moderator Louis Klamroth und in der direkten Diskussion mit Bürger:innen im Studio (Nettoreichweite ab 3 Jahren). In der zweiten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" begrüßt Louis Klamroth am 15. September ebenfalls zur Prime Time Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Gast.

Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.09.2021 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Barbara Stefaner / Eva Gradl; Communications & PR; phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128 / -1127; email: barbara.stefaner@seven.one / eva.gradl@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell