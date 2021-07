"Hört mal, habt ihr schon ohne mich angefangen?!" Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" startet am 5. August mit einem Überraschungseinzug auf ProSieben

ProSieben

"Hört mal, habt ihr schon ohne mich angefangen?!" Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" startet am 5. August

"Meinen Nerd nimmt sich niemand! Das geht nicht!" Beauty Cecilia (25, Model aus Düsseldorf) startet am Donnerstag (5. August, 20:15 Uhr) aufgebracht in die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" auf ProSieben. "Egal wer da kommt, das geht nicht!" Der Grund für die früh aufkeimende Eifersucht: Neben sieben eigenbrötlerischen Nerds und sieben selbstbewussten Beautys zieht in der ersten Folge der Erfolgs-Realityshow überraschend eine weitere extrovertierte Schönheit in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein!

"Hört mal", begrüßt Nachzüglerin Meike (29) ihre verwunderten Mitstreiter:innen, "habt ihr schon ohne mich angefangen?!" Mit einem Klappbett bewaffnet konfrontiert die Krankenschwester und Influencerin aus Köln die gerade erst gematchten #BeautyNerd-Paare mit einer klaren Ansage: "Ich bin die achte Beauty und eines kann ich schon sagen: Keine Paarung ist vor mir sicher!" Über den Überraschungseinzug ist Nerd Volker (27, Anime-Fan aus Rottendorf) erstaunt: "Das hat keiner erwartet - wie eine Sternschnuppe, die aus dem Nichts kommt." Luca (21, Zocker aus Overath) denkt hingegen bereits über ein Tauschgeschäft nach: "Optisch gefällt mir Meike und so wie ich das sehe, scheint sie auch mich sympathisch zu finden."

Doch um sich einen Nerd-Partner zu schnappen, muss Meike zuerst an ihrer Beauty-Konkurrenz vorbei: "Ich habe Angst, dass mein Nerd leichte Beute ist", gesteht Wiktoria (23, Versicherungskauffrau aus Heinsberg). "Aber bei uns war es wie Liebe auf den ersten Blick. Wir sind ein Team und das bleibt auch so!" Kann Meike dennoch am Donnerstag einen Nerd zum Partnerinnen-Tausch bewegen? Bleiben die Nerds ihren Beautys gegenüber loyal? Und muss Meike nach ihrem verspäteten Einzug die #BeautyNerd-Villa vielleicht sogar ohne Partner direkt wieder verlassen?

