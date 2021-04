ProSieben

"Der große ProSieben Pferdekalender mit Joko und Klaas" ab Donnerstag auf prosieben.de erhältlich

ProSieben spendet alle Einnahmen an "Die Arche"

Unterföhring (ots)

28. April 2021. Sie kamen. Sie sahen. Sie verloren. Zur Strafe werden sie sich ein Jahr lang jeden verdammten Tag blamieren. Joko und Klaas stecken am Dienstagabend eine Niederlage gegen ihren wohl erbittertsten Gegner, ihren Arbeitgeber ProSieben, ein. Ihre Strafe ist jedoch nicht nur für ihre Fans und ihren Sender ein Gewinn: Aus zwölf aberwitzigen Fotomotiven entsteht "Der große ProSieben Pferdekalender mit Joko und Klaas". Was die beiden bisher nicht wussten? Jokos und Klaas' Schmach soll nicht ProSiebens Gewinn sein: Alle Einnahmen des Kalenders spendet der Sender an "Die Arche".

Ein Jahr lang können sich Fans, Hater, Zuschauer und alle anderen Ästheten an Jokos und Klaas' Blamage erfreuen.

Auf prosieben.de kann der Kalender ab Donnerstag, 29. April, bestellt werden.

Und weil bei diesen beiden Entertainern ohnehin nichts normal ist, beginnt der Kalender im Juni 2021 - und endet im Mai 2022.

Mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewinnt ProSieben am Dienstag dreifach: Einen besonderen Kalender, die Prime Time und den Tag. Die Show begeistert sehr gute 14,9 Prozent der Zuschauer:innen (14 - 49 J.) und macht ProSieben zum stärksten Sender am Dienstag.

