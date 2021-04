ProSieben

Premiere. Das #GNTM-Finale am 27. Mai wird von Gebärdensprachdolmetscher:innen live übersetzt

Premiere bei #GNTM. Zum ersten Mal übersetzen Gebärdensprachdolmetscher:innen am 27. Mai das Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" aus Berlin für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart TVs oder den Onlinestream der Finalshow können #GNTM-Fans die Live-Übersetzung sehen, die im Wechsel von Stephanie Hauke-Schippling, Lisa von Fürstenberg und Daniel Rose übernommen wird. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans sprechen die Live-Audio-Beschreiberinnen Linda Stark und Alexandra Kloiber-Karner die Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im #GNTM-Finale finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 27. Mai 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn Aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2021 und auf GNTM.de Pressekontakt: Tina Land, Antonia Kreitner Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, antonia.kreitner@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one

