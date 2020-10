ProSieben

Rätselkönige bei "Late Night Berlin": Matthias Opdenhövel und Kai Pflaume zu Gast bei Klaas Heufer-Umlauf

Diese "Late Night Berlin"-Folge könnte Rätsel aufgeben: "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel spricht mit Klaas Heufer-Umlauf am Montag, um 23:10 Uhr über den Start der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow. Das Nilpferd, das Alien, die Biene, der Frosch, das Skelett, das Erdmännchen, der Hummer, die Katze, der Anubis und das Alpaka - welche Prominente verbergen sich unter den zehn neuen Masken? "Late Night Berlin" schaltet zu den Proben auf die "The Masked Singer"-Bühne nach Köln und wirft mit Matthias Opdenhövel einen ersten Blick auf die neuen Kostüme in Aktion.

Wenn jemand sowas weiß, dann er: Moderator und Ehren-Influencer Kai Pflaume besucht Klaas Heufer-Umlauf, um ihn in die Geheimnisse guter Insta-Stories einzuweihen ...

"Late Night Berlin" am Montag, 19. Oktober 2020, um 23:10 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

