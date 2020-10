ProSieben

Hier tanzt DER FROSCH und singt DAS SKELETT - in der größten TV-Party des Jahres: "The Masked Singer"

Diese zwei neuen "The Masked Singer"-Kostüme bringen jede Feier in Schwung. DAS SKELETT darf auf keiner angesagten Party fehlen. DER FROSCH bringt alle mit seinem "Froggy-Dance" in Bewegung. Ab Dienstag, 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr lassen es die beiden Masken live auf ProSieben zusammen mit den Kostümen DAS ALIEN, DIE BIENE, DAS NILPFERD und fünf weiteren einzigartigen Kostümen auf der "The Masked Singer"-Bühne krachen - und ganz Deutschland rätselt: Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Warmtanzen für den #MaskedSinger-Start: Um den Kopf für das große #MaskedSinger-Rätselspiel frei zu bekommen und den Geist schon mal in Schwung zu bringen, können alle Fans jetzt schon mitmachen und sich mit dem FROSCH und seinem #froggydance warmtanzen. Den #froggydance gibt es zum ersten Mal heute Abend exklusiv in "red." (8.10., ab 22:45 Uhr) zu sehen und im Anschluss jederzeit auf www.themaskedsinger.de zum Mittanzen.

Hasenschlau und engelsgleich - das "The Masked Singer"-Herbst-Rateteam: In der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow will das #MaskedSinger-Herbst-Rateteam, "Hase" Sonja Zietlow, "Heavy-Metal-Engel" Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rategast, zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Wer entdeckt die Indizien und kann das größte TV-Rätsel Deutschlands lösen? Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Produziert wird die ProSieben-Erfolgsshow von EndemolShine Germany.

Dienstag bleibt Rätseltag: ProSieben zeigt auch die dritte Staffel von "The Masked Singer" an jedem Dienstag live um 20:15 Uhr aus Köln - mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Das große Live-Finale steigt dann wieder am Dienstag, 24. November 2020, auf ProSieben.

"The Masked Singer" - die dritte Staffel ab Dienstag 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn Alle Infos zur Show auf der "The Masked Singer"-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und auf http://themaskedsinger.de

In der neuesten Folge des ProSieben Podcasts gibt Sarah Seißler, Gründerin der größten "The Masked Singer"-Rategruppe auf Facebook mit über 20.000 Mitgliedern, spannende Einblicke in die Recherchemethoden der Fans und worüber bereits zu den Masken gerätselt wird. "Willkommen beim Privatfernsehen - Der ProSieben Podcast" jetzt kostenlos auf FYEO, auf ProSieben.de/Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

