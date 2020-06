ProSieben

#staypride! ProSieben und Instagram setzen ein regenbogenbuntes Zeichen für den CSD in Deutschland

Unterföhring (ots)

#staypride, go digital! Gemeinsam mit Instagram ruft ProSieben als exklusiver Medienpartner in Deutschland zum globalen "Bed-In for Pride" ab Samstag, 27. Juni 2020, auf. So unterstützt der ProSieben-Instagram-Account unter #staypride die traditionellen CSD-Paraden, die in diesem Jahr aufgrund von COVID-19 entfallen müssen oder nur virtuell stattfinden können. ProSieben bringt sie so auf eine digitale Plattform, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. "ProSieben unterstützt mit seiner digitalen Markenkraft #staypride. Wir wollen dabei mithelfen, möglichst viele Menschen zu erreichen und zu begeistern, auf dass unser Land noch etwas bunter und vielfältiger wird", sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann.

Und so funktioniert es: Herzstück der Aktion sind die sogenannten Bed-Ins, zu denen ProSieben auf seinem Instagram-Account ab dem Starttag vier Wochen lang motiviert, um damit der LGBTQI*-Community und ihren Supporter*innen den Rücken zu stärken. Alle, die mitmachen möchten, posten ab dem 27. Juni 2020 beim globalen "Bed-In for Pride" auf ihren Instagram-Accounts unter #staypride ein Bild von sich selbst im Pride-Outfit - und zwar direkt aus dem Bett. So soll - in Anlehnung an die gemeinsamen "Bed-Ins" für den Weltfrieden von Beatles-Ikone John Lennon und Künstlerin Yoko Ono - ein regenbogenbuntes Zeichen für den Pride in Deutschland und der Welt gesetzt werden. Flankiert wird #staypride auf dem ProSieben-Instagram-Account ab dem Kick-Off-Event am Samstag für vier Wochen mit exklusivem Content bekannter Szene-Creators aus der LGBTQI*-Community, wie zum Beispiel der Drag Queen Olivia Jones. Initiator der Aktion ist Geometry. Partner in Deutschland ist unter anderem der CSD Deutschland, Dachverband der Vereine, Initiativen und Projekte, die in ihren Städten einen Christopher Street Day veranstalten.

