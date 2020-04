ProSieben

Fernanda Brandão und Daniel Aminati heizen nach Ostern auf ProSieben sportlich ein

Runter vom Sofa. Rein in die Sporthose. Ran an den Osterspeck. Zuhause natürlich. Ab 14. April heizen Fernanda Brandão und Daniel Aminati in "Train My Body" den ProSieben-Zuschauern sportlich ein. Mit acht jeweils 30-minütigen Workouts, u.a. aus Daniel Aminatis Programm "Mach dich krass", bringen die beiden Fitness-Profis die Zuschauer vor dem heimischen TV zum Schwitzen. Jedes Workout setzt einen anderen Fokus: Wenn die Bauchmuskeln vom Vortag noch brennen, liegt der Schwerpunkt am nächsten Tag auf den Beinen. Muskelkater im Bizeps steht dem Cardio-Workout nicht im Wege. Und schmerzende Beine hindern nicht am Core-Training. Wie im echten Fitnessstudio eben auch.

"Train My Body" - 4 Folgen à zwei Workouts am 14./15./16. und 20. April, 11:00 bis 12:00 Uhr auf ProSieben.

