Yee-haw! "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" glänzt mit 17,8 Prozent Marktanteil

Publikumsmagnet. Heidi Klum und ihre Topmodel-Anwärterinnen garantieren auch im wilden Westen starke Quoten. Sehr gute 17,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen, wie die #GNTM-Cowgirls vor der Filmkamera eine actionreiche Szene schauspielern und in der Mode von Designer Jeremy Scott einen Lip Sync Walk präsentieren. ProSieben holt mit der zehnten Folge #GNTM erneut den Prime-Time-Sieg und ist mit einem tollen Tagesmarktanteil von 11,3 Prozent (E 14-49 J.) klarer Marktführer am Donnerstag. Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek. #GNTM - The Talk: Spannende Einblicke und Highlights aus der aktuellen Folge Auf GNTM.de erzählen jetzt die Topmodel-Anwärterinnen Larissa (19, Mörfelden-Walldorf) und Lijana (23, Kassel) von ihrem ersten Videodreh und dem bunten Lip Sync Walk vor Heidi Klum und Designer Jeremy Scott. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 03.04.2020 (vorläufig gewichtet: 02.04.2020) Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Antonia Kreitner Tel. +49 89 9507-1192/1172 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susanne Karl-Metzger, Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1173/1126 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

