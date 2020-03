ProSieben

Stefan Raab und ProSieben rufen einen neuen, freien europäischen Songwettbewerb ins Leben: Der "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" steigt am 16. Mai. Live.

Das ist echte Leidenschaft. Das ist Spaß an Gesangswettbewerben. Das ist Liebe zur Musik. Nach der ersatzlosen Absage des Eurovision Song Contests 2020 veranstalten Stefan Raab und ProSieben einen neuen, freien europäischen Songwettbewerb - den "FREE EUROPEAN SONG CONTEST", kurz: #FreeESC.

Wie kommt es zu diesem neuen Wettbewerb? Nach der Absage des Eurovision Song Contests 2020 hatte Stefan Raab die Idee, den Wettbewerb in einer speziellen Ausgabe doch stattfinden zu lassen. Zu groß war bei vielen Zuschauern und Fans die Enttäuschung, dass es in diesem Jahr keinen europäischen Musikwettbewerb gibt. Gesagt, getan. Stefan Raabs Heimatsender ProSieben unterstützt mit großer Begeisterung die Idee, in dieser Zeit einen europäischen Musikwettbewerb zu realisieren.

Stefan Raab: "Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs. Das ist die Geburtsstunde des 'FREE EUROPEAN SONG CONTEST'."

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Stefan Raab liebt Musik. Stefan Raab liebt die europäische Idee. Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern. Wir freuen uns auf den 'FREE EUROPEAN SONG CONTEST'."

Stefan Raab: "Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen. An diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen."

ProSieben überträgt den "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" live aus Köln am Samstag, 16. Mai 2020, um 20:15 Uhr. Produziert wird die Show von Stefan Raab. Natürlich werden bei der Produktion alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden erfüllt.

Weitere Infos zum "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" gibt es in Kürze.

Hashtag zur Show: #FreeESC

