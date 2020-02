ProSieben

Extremer Test: Was schafft ein Mensch nach 60 Stunden ohne Schlaf? Thore Schölermann moderiert die neue ProSieben Show "Wer schläft, verliert!"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

12. Februar 2020. Diese neue ProSieben Show bereitet schlaflose Nächte. Garantiert. In "Wer schläft, verliert!" wollen sechs Prominente beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie am Samstag, 14. März, um 20:15 Uhr in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Das wird genauestens überwacht. Der Zuschauer ist via Live-Stream Zeuge. Samstags heißt es dann: Wer gleitet vorzeitig ins Land der Träume? Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein? Es gilt: Hier gewinnt, wer am längsten wach ist. Thore Schölermann moderiert die Live-Show. Als Schlafexperte steht ihm Prof. Dr. med. Ingo Fietze zur Seite.

"Wer schläft, verliert!" - am Samstag, den 14. März 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment/Fiction Nathalie Galina Tel. +49 [89] 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell