Was hat Klaas Heufer-Umlauf, Annemarie Carpendale und Steven Gätjen 2019 am meisten bewegt? "We Love 2019"! Der große ProSieben-Jahresrückblick am Dienstag, 17. Dezember 2019, um 20:15 Uhr

Unterföhring (ots)

Welches Mädchen faszinierte Viviane Geppert 2019? Welcher Abschied berührte Christoph "Icke" Dommisch? Welche Show beflügelte Bülent Ceylan und ging Daniel Aminati buchstäblich unter die Haut? Welche Frauen haben Klaas Heufer-Umlauf in diesem Jahr zutiefst beeindruckt? Zum ersten Mal präsentieren die ProSieben-Allstars in "We Love 2019" ihre ganz persönlichen Highlights der vergangenen zwölf Monate und die Geschichten, die ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden - am Dienstag, 17. Dezember 2019, um 20:15 Uhr.

Die ProSieben-Allstars: Klaas Heufer-Umlauf, Annemarie Carpendale, Steven Gätjen, Viviane Geppert, Christoph "Icke" Dommisch, Bülent Ceylan, Daniel Aminati, Rebecca Mir, Thore Schölermann, Sido und Christian Düren

"We Love 2019 - Die 50 unglaublichsten Momente des Jahres", Dienstag, 17. Dezember 2019, 20:15 Uhr auf ProSieben

