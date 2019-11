ProSieben

Bye-Zinga! "The Big Bang Theory" wird auf ProSieben mit dem Finale Marktführer

Unterföhring (ots)

26. November 2019. Quotenknaller zum Abschied: Mit hervorragenden 20,6 Prozent Marktanteil (20:45 Uhr) feiern die 14- bis 49-jährigen Zuschauer das Serienfinale von "The Big Bang Theory" am Montag auf ProSieben. Die ganztägige Sonderprogrammierung mit insgesamt 26 Episoden der Sitcom beschert dem Sender schöne 12,3 Prozent Tagesmarktanteil (E 14-49 J.). Später am Abend überzeugt "Late Night Berlin" (23:10 Uhr) mit sehr guten 12,3 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 26.11.2019 (vorläufig gewichtet: 25.11.2019)

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell