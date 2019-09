ProSieben

Wieder im Einsatz: ProSieben zeigt neue Folgen von "9-1-1 Notruf L.A." und "Atlanta Medical" ab 18. September am Serien-Mittwoch

Unterföhring (ots)

17. September 2019. Den Rekordsommer haben wir aus meteorologischer Sicht bereits hinter uns gelassen, doch auf ProSieben steht der heißeste Tag des Jahres noch an: Aufgrund des extremen Wetters haben es die Ersthelfer von "9-1-1 Notruf L.A." zu Beginn der zweiten Staffel mit schweren Unfällen und Explosionen zu tun. Während die Feuerwehrmänner, Polizisten und Sanitäter ihren Arbeitsalltag dennoch souverän meistern, haben sie in ihren Privatleben oft mehr zu kämpfen ... ProSieben zeigt die zweite Season der Drama-Serie ab 18. September 2019, um 20:15 Uhr, am Serien-Mittwoch. Auch bei "Atlanta Medical" sorgt das Wetter zum Auftakt der zweiten Staffel um 22:15 Uhr für Ärger: Während eines Sturms legt ein Stromausfall das komplette Chastain Park Memorial Hospital lahm. Da die Patienten trotzdem Hilfe benötigen, müssen die Angestellten rund um Dr. Conrad Hawkings (Matt Czuchry) und Krankenschwester Nicolette (Emily VanCamp) improvisieren.

Der Serien-Mittwoch ab 18. September 2019 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr - Doppelfolge "9-1-1 Notruf L.A." (2. Staffel, 18 Episoden) 22:15 Uhr - Doppelfolge "Atlanta Medical" (2. Staffel, 18 Episoden)

